Польское издание Krytyka Polityczna проанализировало шансы Белоруссии войти в состав Российской Федерации. По мнению издания, дальнейшее сближение двух стран невозможно из-за разногласий между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
"Путин выдвигает Лукашенко ультиматум: или ты интегрируешься (на наших условиях), или мы перестаем давать тебе поблажки (то есть продавать сырье по льготным тарифам)", - утверждает автор статьи Малгожата Ноцунь.
"Лукашенко был амбициозен, он мечтал, что через какое-то время ему удастся попасть в Кремль, став руководителем российско-белорусского государства", - добавляет автор.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.