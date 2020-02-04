Польское издание Krytyka Polityczna проанализировало шансы Белоруссии войти в состав Российской Федерации. По мнению издания, дальнейшее сближение двух стран невозможно из-за разногласий между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

"Путин выдвигает Лукашенко ультиматум: или ты интегрируешься (на наших условиях), или мы перестаем давать тебе поблажки (то есть продавать сырье по льготным тарифам)", - утверждает автор статьи Малгожата Ноцунь.

"Лукашенко был амбициозен, он мечтал, что через какое-то время ему удастся попасть в Кремль, став руководителем российско-белорусского государства", - добавляет автор.