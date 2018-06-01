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Автор Любовь Степушова

Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?

Мир » Бывший СССР » Новости Армении

В Армении приступил к работе новый состав правительства премьера Николы Пашиняна. Что там собрались за люди и какой курс они будут вести в отношении России? Перспектива не из приятных: Ереван скоро покинет пророссийские блоки, вновь загорится конфликт в Нагорном Карабахе. Почему в России не говорят об этом?

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Пашинян представляет прозападную партию "Елк", которая на выборах в апреле набрала семь процентов голосов избирателей. Фракция партии в парламенте за несколько дней до "революции любви" (а попросту госпереворота) голосовала против ратификации договора с Россией "в сфере военно-технического сотрудничества и контроля над продукцией военного назначения". "Подобными договорами и вообще в течение 20-25 лет Россия по зернышку отнимала наш суверенитет. А мы наблюдаем за этим со стороны", — сказал Пашинян, выступая на трибуне парламента.

Русофобы рулят в правительстве Пашиняна

В состав своего кабинета Пашинян ввел таких людей, как Бабкен Тер-Григорян — бывший координатор Фонда Сороса и активный участник антироссийских демонстраций. Теперь он будет занимать пост замминистра по делам диаспоры Армении в России. Недавно в интервью Die Zeit Тер-Григорян заметил: "Мы больше не хотим быть колонией России. Армяне восприняли в качестве шантажа, что их страну вынудили вступить в Евразийский экономический союз".

Вторая знаковая фигура — Араик Арутюнян. Он работал в "Хельсинкской ассоциации" и в Transparency International, в правительстве занял пост министра образования. Первое, что сделал новоиспеченный министр, — это исключил из школьных программ предметы по истории Церкви и военно-патриотического воспитания. Заметим, что первый предмет не раз становился объектом критики из Вашингтона. А военно-патриотическое воспитание армянских детей велось в контексте уважения к России и к Великой Отечественной войне Советского Союза.

Третий ключевой человек в правительстве — это министр обороны Армении Давид Тоноян, который в 2004–2007 годах работал представителем ВС Армении в НАТО. Накануне "революции любви" некоторые телеграм-каналы, связанные со спецслужбами, утверждали, что Тоноян во время работы в НАТО был завербован американскими спецслужбами, после чего его карьера резко пошла вверх. И что такой человек будет делать в ОДКБ? И какова будет эффективность работы этого российского "аналога НАТО", как часто говорят о блоке западные СМИ?

А вот на должность начальника Государственной контрольной службы Пашинян назначил Давида Санасаряна, одного из активистов движения "Откажи Сержу". Он требовал убрать из Армении военную российскую базу в Гюмри и гарцевал у посольства России в Ереване с лозунгами "Путин — террорист" и "Да сгинет Россия", а также "Русская оккупация, вон из Армении!".

Знаковый визит в Грузию

Что мы видим дальше? Обычно первый официальный визит политика показывает его внешнеполитические приоритеты. Куда направился Пашинян? В Грузию. Причем через четыре дня после визита туда президента Армена Саркисяна, кстати, гражданина Великобритании и подданного ее Величества Королевы. То есть без совета с ней он ничего не делает. Выбор не случаен и показателен, так как именно Грузия считается среди коллег по постсоветскому пространству единственным уверенным лидером по интеграции с Евросоюзом и НАТО. Пашиняна там рассматривают как лидера армянских проевропейских сил, который постепенно поведет страну по пути сближения с Западом.

Вспомним Михаила Саакашвили, который после "революции роз" свой первый визит нанес в Москву, где во время личной встречи с Путиным клялся свято хранить традиции российско-грузинской дружбы. Пашинян тоже пока клянется, что никаких "геополитических реверсов" не будет и Москве не стоит беспокоиться о том, что смена власти в Армении негативно повлияет на армяно-российские отношения. Но верится с трудом.

Последствия отхода Армении от России

Как сказал "Правде Ру" политолог Олег Кузнецов, сегодня Армения является ареной столкновения геостратегических интересов России и Соединенных Штатов. "Если Пашинян, по примеру Саакашвили, вытеснит российское военное присутствие с территории Армении, это станет эффективной компенсацией Вашингтону за потерю геополитического влияния в Передней Азии", — сказал "Правде.Ру" политолог.

По мнению Олега Кузнецова, вытеснение российского влияния из Армении будет иметь два серьезных последствия для России. Во-первых, резко ослабеет влияние армянского лобби на внутриполитические процессы в России, "что может даже спровоцировать уход из власти двух главных армянских лоббистов — спикера Совфеда Валентины Матвиенко и нынешнего министра иностранных дел Сергея Лаврова". Во-вторых, "Азербайджан в постсоветском Закавказье останется единственной страной, с которой у России останутся добрососедские отношения, и у Кремля не останется выбора, с кем именно он будет дружить на Южном Кавказе".

По мнению Олега Кузнецова, "роль армяно-азербайджанского противостояния как фактора региональной геополитики, актуального для всей исламской Азии, будет только возрастать".

В результате отхода Армении от России весьма велика вероятность того, что "Москва санкционирует военную операцию Азербайджана по освобождению оккупированных территорий и уничтожению террористического квазигосударства "Арцах", после чего будет выстроен треугольник региональной безопасности Москва — Анкара — Баку и регион Южного Кавказа наконец-то обретет стабильность и безопасность", резюмировал в интервью "Правде.Ру" Олег Кузнецов.

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Темы русофобия Олег Кузнецов Никола Пашинян Армения и Азербайджан
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