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Автор Редакция рубрики "Мир"

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Мир » Бывший СССР

Серж Саргсян "без шума и пыли" сделал то, что свидомые сделали путем вооруженного майдана. При своем президентстве он продал страну Западу, отказавшись от национальной идентичности и социальной политики. Митинги в Ереване, начинавшиеся как ужесточение прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить? И почему Россия заняла позицию наблюдателя?

Как Саргсян продал Армению Западу, и что из этого вышло. 386266.jpeg

В Армении многолюдные митинги против избрания премьер-министром главы правящей Республиканской партии Сержа Саргсяна вынудили его в понедельник, 23 апреля, подать отставку. Напомним, после конституционной реформы 2015 года Армения перешла от президентской республики к парламентской. Как многие тогда говорили, Саргсян в качестве президента провел эту реформу "под себя", чтобы дольше оставаться у власти.

Протесты начались 14 апреля, когда вопреки обещанию не выдвигаться на пост премьера экс-президент сделал это и был утвержден в должности на заседании коалиционного правительства Республиканской партии и партии "Дашнакцутюн".

Протесты возглавило оппозиционное объединение "Елк" ("Исход"), которое призывает к расширению отношений с Западом и против членства Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Именно руководитель фракции "Елк" в парламенте Никол Пашинян и стал первоначально лидером протестов.

Перед угрозой утраты контроля над митигами, в воскресенье, 22 апреля, прошли переговоры Саргсяна с Пашиняном, на которых премьер сказал, что "политическая сила, набравшая на парламентских выборах семь-восемь процентов, не имеет права говорить от имени народа". Однако в понедельник, 23 апреля, премьер подал в отставку.

Своим видением ситуации с "Правдой.Ру" поделился президент Ереванского геополитического клуба Арман Бошян.

— Что происходит в Армении?

— Протесты разрастались за счет привлечения студенчества и школьников, в воскресенье (22 апреля. — Ред.), по моим подсчетам, на площади было 40-50 тысяч человек, город парализован. К процессу подключились самые различные слои общества, я знаю людей, которые никаким образом политикой не интересуются, но выходят на эти протесты.

— Пашинян назвал это "бархатной революцией". Ее причины и чего хотят люди?

— Говорят, что у нас власть — пророссийская, а оппозиция — прозападная, но это неверно. Нынешняя власть самая прозападная за всю историю страны, она в прошлом году подписала Стамбульскую конвенцию, которая подразумевает полный отказ от национальной культуры, ввод ювенальной юстиции и гей-парадов. Таким образом, Армения подписала документ, который Болгария и Венгрия, будучи в Европейском союзе, не подписали. Если эти законы начнут применять на практике, это может привести к гражданской войне.

Власти также подписали договор с ЕС о всестороннем и всеобъемлющем партнерстве, а парламент его ратифицировал. Там речь идет о закрытии атомных станций, о переименовании коньяка в бренди, а ведь это все, что у нас осталось из наших "визитных карточек" после развала СССР и деиндустриализации. То есть то, что Порошенко сделал после майдана, наша власть все это сделала без всяких майданов — втихаря.

Но этим все не закончилось. Мы перешли, по совету того же ЕС, к парламентской форме правления. Президент у нас теперь — гражданин Великобритании, у него там бизнес и имущество. И первой, кто его поздравил с избранием, была английская королева. Без ее великодушного разрешения у нас теперь ни одного министра не назначат. Наши олигархи, наши ворюги, они же не в московских банках хранят свои денежки, а в западных банках.

У нас из российского влияния осталась военная база (Гюмри. — Ред.) и тесные связи армянского общества с Россией. Это семейные узы, и здесь им не так просто было все убрать. Если бы они могли это сделать, они бы это сделали.

— Как будут развиваться события?

— Независимо от того, как будет развиваться ситуация, прозападный деструктивный курс будет продолжен. Оппозиция взяла на вооружение сильное социальное недовольство. Наше правительство отказалось выделить материальную помощь многодетным семьям, но приняло закон, который подразумевает выдачу денег тем, кто отбирает детей из семей. Это звучит просто фантастически! На террор у вас есть, а на поддержку семьи — нет. Естественно, все это привело к тому, что сегодня весь пророссийский лагерь, традиционалисты, и организации сопротивления, в частности, родительское сопротивление, оказались среди протестующих.

Митинги должны были оказывать давление на действующие власти, чтобы те, не дай Бог, с прозападного курса не думали свернуть, но все вылилось в противоборство этому курсу. Организаторы сами не ожидали такого количества народа. Они подключили студентов, грантовые организации, а теперь все выходят на митинг. Ситуация вышла из-под контроля — у каждого свое. Но на этом митинге не звучат антироссийские лозунги, звучат требования об отставке Саргсяна.

Идет глобальная война: Запад против России. Вы представьте, что напал Гитлер на Советский Союз и вдруг Румыния говорит, а мы хотим и с Гитлером дружить, и со Сталиным. Почему сейчас это в порядке вещей? И для России тоже. Неужели России не нужны настоящие союзники? Если вы союзник, так будьте им, а хотите быть врагом — пожалуйста, заявите, как Порошенко, что мы враги. Но и о последствиях подумайте такого курса — весь пророссийский лагерь против себя настроили, а это 60 процентов населения.

Пока я вижу два сценария — оба плохие. Первый. Саргсян применяет силу, вводит чрезвычайное положение (интервью было записано до отставки Саргсяна. — Ред.), и поскольку он принят западными лидерами, он еще больше продолжит прозападный курс.

Второй вариант. Придет оппозиция и продолжит тот же курс, потому что все, что можно подарить, продать, уже продали и подарили. Я сейчас буду на конференции по Евразийскому союзу, повестка — разработка политической повестки ЕАЭС. То есть речь идет о том, что экономический союз должен стать политическим. При этом у нас уже Ереван все политические полномочия передал Брюсселю.

Напомним, первый зампред комитета по делам СНГ в Думе Константин Затулин в интервью "Говорит Москва" заявил, что Россия в Армении — "это наблюдатель, который заинтересован в том, чтобы там не было дестабилизации. Этот наблюдатель политическими средствами должен поддерживать законную власть — что мы и делаем. А десантировать в Армению каких-то своих правоохранителей — это категорически неприемлемо для Армении и категорически неприемлемо для нас. Планов такого рода у России нет и быть не может. Обсуждать эти темы означает подыгрывать тем блогерам и оппозиционерам в Армении, которые идут за Пашиняном и склонны усматривать в России просто злую силу, которая всегда будет препятствовать их желанию демократии, свободы. Я считаю это контрпродуктивным".

Читайте по теме: Ереван пошел по пути Киева, но его остановили

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Темы ЕАЭС Армения Серж Саргсян цветная революция
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