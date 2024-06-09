Решение Международного уголовного суда сплотило Израиль

Останется ли Израиль Юпитером или станет быком

16:16 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Прокурор МУС заявил о том, что Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант должны нести уголовную ответственность за продолжающиеся преступления против международного права, совершённые на территории Палестинской автономии. Это решение сплотило все политические силы Израиля. Как будет развиваться ситуация и к каким последствиям приведёт как в Израиле, так и на международной арене, для Pravda.Ru рассказывает политолог из Израиля Юрий Бочаров.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States is licensed under public domain

— Сегодня мы поговорим о набивших уже оскомину двойных стандартах в международной политике и о том, что, как говорится "что позволено Юпитеру, то не позволено быку", хотя по поводу моей новости говорилось "Кесарю — кесарево, а слесарю — слесарево".

И конкретно мы сегодня будем говорить о, так сказать, "землетрясении", которое произошло в Израиле после того, как Международный уголовный суд предупредил о подготовке к изданию международных ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Кроме него, под суд пойдёт министр обороны Йоав Галант и за компанию, как говорится, чтобы было не всем обидно, три главаря ХАМАСа:

Синвар, Эфо и Хания.

Но суть не в этом. Прокурор МУС заявил об имеющихся у него сведениях о том, что Нетаньяху и Галант должны нести уголовную ответственность за продолжающиеся преступления против международного права, совершённые на территории Палестинской автономии начиная с 8 октября 2023 года, после того как Израиль начал военную операцию в ответ на террористическую атаку со стороны ХАМАСа.

Напомню, что в ходе той атаки погибли почти 1200 человек, из которых почти 1000 человек были гражданскими лицами, и в плен были захвачены и уведены в сектор Газа почти 250 человек. После этого Израиль начал военную операцию, которая длится уже восемь месяцев.

Он зачищает сектор Газа от террористов (таковыми он считает ХАМАС. — Ред.), но так как по большей части, по информации Израиля, террористы используют мирное население сектора Газа в качестве живого щита, то, естественно, гибнут и мирные люди.

В заявлении прокурора МУС сказано, что в списке преступлений Нетаньяху, Галанта — целенаправленная организация голода, причинение огромных страданий, тяжёлого вреда, а также убийства и намеренные атаки против гражданского населения в ходе боевых действий. То есть, по словам прокурора МУС, Израиль совершает преступления против человечества.

Эти обвинения вызвали просто шок в Израиле. И шок и негодование они вызвали как в коалиции, так и в оппозиции, как среди левых, так и правых.

Хочу обратить внимание тех, кто не знаком с израильской реальностью, что обычно у нас страна разделена на несколько блоков:

ультраправые,

ультралевые

и коалиции оппозиции.

Те, кто находится в оппозиции, мочат коалицию невзирая на лица. Левые СМИ пишут обычно такое, что даже не найдёшь в антиизраильских зарубежных изданиях. Так вот, кажется, впервые за последние четыре года противостояния левых и правых это решение МУС сплотило всех: и коалицию, и оппозицию, и правых, и левых.

И больше всего, конечно, всех в Израиле смутило то, что на одну доску поставлены законно избранный премьер-министр страны и министр обороны, с одной стороны, и главари ХАМАСа — с другой.

Это, конечно, возмутило очень многих. Более того, не секрет, что последние несколько лет идёт противостояние премьер-министра и юридического советника правительства, который считает, что подавляющая часть решений неверна. Так вот, даже юридический советник правительства выступил с заявлением, что решение МУС неправомочно на территории Израиля. Почему?

Потому что в Израиле существует независимый суд, который может рассмотреть и рассматривает практически все события на территории страны.

Даже сейчас юридический советник главы правительства, и комиссия по расследованию преступлений, и прочие комиссии рассматривают все события, приведшие к атаке 7 октября, и все события, которые происходят сейчас в секторе Газа. Самый интересный нюанс здесь заключается в реакции мировой общественности на эти события в Израиле.

С одной стороны, СМИ заметили, что, как говорится, Биньямин Нетаньяху попал в "высшую лигу". Я напомню тем, кто не в курсе, несколько лет назад, когда в Израиле шла очередная избирательная кампания, Биньямин Нетаньяху выпустил плакат, огромные плакаты, ими была обвешана вся страна,

на одном из которых он пожимает руку президенту России Владимиру Путину ,

, на другом — обнимается с президентом США Дональдом Трампом,

и везде было написано, что "это высшая лига".

То есть Нетаньяху подчеркивал, что он игрок "высшей лиги", что он политик высшего уровня, а все его оппоненты — это так, ребята из детского садика, которые решили поиграть немного в политику.

Биньямин Нетаньяху тогда выиграл. Но вот прошли годы. И, как говорится, он теперь, как и Дональд Трамп, находится под судом, и не известно, чем его суд кончится, и он так же, как и Владимир Путин, находится в уголовном розыске Международного суда.

Но есть маленький нюанс. Если Дональд Трамп победит на президентских выборах, он вполне может себя амнистировать и закрыть все уголовные дела. Нетаньяху, если пойдёт на ближайшие выборы в течение ближайшего года, естественно, с треском проиграет и, скорее всего, окажется в тюрьме по всем своим уголовным делам, связанным с коррупцией.

Когда закончатся боевые действия на Украине и стороны сядут подписывать мирный договор, то, скорее всего, договор будет подписан на условиях России, и такое недоразумение, как якобы кража детей президентом России, просто уйдёт на нет, и суд, скорее всего, просто отменит это решение по вновь открывшимся обстоятельствам... Израилю, к сожалению, этот вариант тоже не грозит, даже если Израиль в перспективе выиграет войну, потому что понятие "выиграет войну в секторе Газа" сегодня очень расплывчатое. Потому что, когда Израиль начинал боевую операцию, были конкретно заявлены цели войны:

уничтожение политической и военной структуры ХАМАСа,

установление там нейтральной власти, которая будет готова вести переговоры о мире с государством Израиль,

и, самое главное, освобождение всех заложников.

Восемь месяцев боевых действий в секторе Газа показали, что армия уничтожила практически половину военной, боевой структуры ХАМАСа, освободила практически половину заложников, но к основной цели не приблизилась. Потому что никто пока не готов вместе с Израилем заняться построением мира и процветания на территории Палестинской автономии после окончания войны.

Когда и как закончится война, какие будут приняты решения в отношении Израиля и его правительства — скрыто в тумане.

Но в этой связи опять же Нетаньяху попал в "высшую лигу". Чем она ему грозит по сравнению с другими её фигурантами? Здесь всё более проблематично.

Возникает ещё один нюанс, связанный с этими самыми двойными стандартами международной политики. Обратите внимание, что ни США, ни Израиль, ни Россия не признают решения МУС. И не подписали конвенцию об этом.

В принципе, американцы практически всегда выступали против МУС, говорили, что он вообще не имеет право рассматривать уголовные дела против американского руководства, а тем более — военных. Потому что не секрет, что действия американских солдат в Афганистане, в Иране, Ираке, Сирии и в других странах тянут не на одно уголовное расследование, фактов более чем достаточно. Естественно, американцы себя от этого защищают.

Но в тот момент, когда возникло уголовное дело в отношении президента России, американцы сделали всё, чтобы продавить это решение, и приветствовали его на всех своих мероприятиях и на всех своих площадках. То есть тогда было можно. Тогда президент был неправ. Он то ли украл, то ли спас, то ли вывез каких-то детей из зоны боевых действий, и за это он подлежит уголовному наказанию Международного суда. Это было вчера.

Сегодня, когда Израиль ведёт очень жёсткую войну в секторе Газа с очень плотным населением, и при этом он ведёт войну не против действующей регулярной армии, а против серьёзной террористической организации, как он считает. Очень многие в Европе плохо понимают ментальность Ближнего Востока.

Человеческая жизнь здесь стоит не много, на первом месте либо Бог, либо мой путь Бога, то есть я его наместник, и все те, кто не идёт моим путём, просто не люди, их жизнь ни во что не ценится.

Боевики ХАМАСа, по мнению Израиля, часто используют мирное население в виде живого щита, потому что они считают: "Мы все бьёмся за построение государства Палестины, если вы не хотите умереть за Палестину, то кому вы нужны, умрите вместе с нами". И, естественно, очень много жертв среди мирного населения, хотя последние данные говорят, что все цифры приписаны, это сегодня звучит и в ООН.

Но суть не в этом. Суть в том, что да, в секторе Газа гибнут мирные люди. И вот теперь, когда МУС стал рассматривать этот вопрос, поднялся шум. Дело в том, что информация о том, что Международный суд готов рассмотреть эти дела, известна уже месяц, примерно месяц идут слухи. И руководство Израиля было очень напугано этим решением. И даже вначале было предположение, что это интриги американцев. Давайте разберёмся, почему.

В Америке идут президентские выборы. Весь интерес американской администрации направлен на решение только этого вопроса, вся внешняя, вся внутренняя политика США направлены только на выборы президента страны.

Электорат президента очень чётко поделился в последнее время на "за" Израиль и "против" Израиля. В стране существуют очень большие общины.

Мусульманская, естественно, поддерживает святую борьбу палестинского народа за своё освобождение.

Избиратели еврейского (и не только) происхождения поддерживают Израиль как демократическую страну, самую демократическую страну на Ближнем Востоке.

И вот приходится президенту, переезжая с одной конференции на другую, выступать с различными противоречивыми версиями.

На одной он поддерживает полностью Израиль, заявляя о том, что он имеет право на самооборону.

На других выступает с речами, что Израиль должен знать красные линии, и что он его предупредил, и что он остановит поставки вооружений и прочее.

На самом деле администрация США в последние несколько месяцев очень сильно давит на руководство Израиля с целью скоординировать именно администрацией США принцип ведения боевых действий в секторе Газа. То есть она запрещает определённые атаки, она запрещает проводить определённые акции, она запрещает поставлять и применять определённые виды вооружения, она требует увеличения гуманитарной помощи, она вносит запрет на ведение определённых боевых действий в определённых секторах.

Именно Биньямин Нетаньяху, премьер-министр страны, сопротивляется запретам, ведёт боевые действия так, так выгодно Израилю, и население его в этом поддерживает.

А как выгодно Израилю? Уничтожить боевое крыло ХАМАСа и освободить заложников. И вот это противостояние администрации США и премьер-министра Израиля уже вышло за все красные линии. Администрация пытается работать за спиной у премьер-министра, ведя переговоры и с министром обороны, и с лидерами других партий, которые вошли в коалицию.

Для чего всё это делается? Только с одной целью. Администрацию США вообще не интересует на сегодняшний момент, что будет завтра с сектором Газа. В Америке выборы, и главная задача администрации — эти выборы выиграть, а для этого нужна тишина. И здесь вступает в силу шантаж. На мой взгляд, это чёткий шантаж, связанный с тем, что "если вы будете продолжать какие-то отдельные действия, которые не согласованы с американцами, мы прекратим поставки оружия".

На несколько недель была задержка специфического вооружения другой страны, что вполне возможно, ведь ни для кого не секрет, когда стоял вопрос о привлечении президента России Владимира Путина к ответственности, это решение продавили американцы. Поэтому в Израиле было очень чёткое понимание, что, скорее всего, весь шум в Международном уголовном суде специально закулисно подняли американцы, чтобы надавить на израильское руководство. Сегодня вырисовывается несколько иная картина.

Сразу после решения МУС Джозеф Байден, многие конгрессмены и сенаторы США заявили: "Кто такой вообще МУС? Как он посмел подать такой иск против главы государства? Что он себе позволяет? Он не имеет никакого права, он не может решать. Мы должны сейчас в конгрессе и сенате обсудить санкции против этого уголовного суда в Европе, прижать их всех к ногтю, заставить пересмотреть своё решение".

То есть в отношении президента России всё было, как говорят у нас, кошерно и гладко, всё было правильно, МУС был идеальной организацией, которая пригвоздила, правильно решила наказать виновного, а в данном случае, когда речь касается демократического государства Израиль, самого демократического государства Ближнего Востока, МУС не имеет никакого права. Но это история завтрашнего дня, хотя, хочу сказать, если пока только подана заявка рассмотреть иск, она ещё будет рассматриваться судом. Если она будет рассмотрена и утверждена и все фигуранты дела станут фигурантами уголовного дела и будут объявлены в международный розыск, Израиль опасается очень больших последствий. Ведь это решение суда может касаться и всего руководства израильской армии, потому что они все: и начальник генштаба и командиры батальонов, — тоже отдают приказы.

Против всего высшего военного руководства ЦАХАЛа могут принять такие же санкции. С другой стороны, это напугает и инвесторов. И, с третьей стороны, это усилит оппозицию Израиля на международной арене.

Это даст легитимацию противников Израиля на международной арене по многим позициям его внешней политики. И, естественно, это ухудшит его взаимоотношения со странами Ближнего Востока, которые только что начали налаживаться, но опять затормозились.

Вот, в принципе, как говорят у нас в Израиле, "нахон", то есть "верно на сегодня". "Верно на сегодня" — это "такая ситуация". Как она будет развиваться завтра и к каким последствиям приведёт как в Израиле, так и на международной арене — пока трудно спрогнозировать. Но, как говорится, мы убеждаемся в верности пословицы — "что позволено Юпитеру, то не позволено быку". Будет ли Израиль выступать в качестве Юпитера или станет быком — пока трудно сказать.

Смотрите видеосюжет