Решение Международного уголовного суда сплотило Израиль

Прокурор МУС заявил о том, что Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант должны нести уголовную ответственность за продолжающиеся преступления против международного права, совершённые на территории Палестинской автономии. Это решение сплотило все политические силы Израиля. Как будет развиваться ситуация и к каким последствиям приведёт как в Израиле, так и на международной арене, для Pravda.Ru рассказывает политолог из Израиля Юрий Бочаров.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States is licensed under public domain