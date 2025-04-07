Это делает 60% людей после тренировки — и рискуют здоровым сердцем

1:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сердце колотится как бешеное? Возможно, ты только что допустил ошибку, которую совершают 60% тех, кто тренируется — и даже не догадываются об этом.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Женщина тренируется дома

Речь не о технике упражнения или тяжёлой нагрузке. Всё гораздо банальнее — и опаснее. Ты закончил тренировку, пульс зашкаливает, мышцы горят, и ты просто остановился. Постоял, отдышался, может, пролистал ленту в телефоне. А зря.

Кардиологи предупреждают: резкая остановка после нагрузки может быть опаснее самой тренировки. Во время физической активности сердце работает в усиленном режиме, перекачивая кровь в 3-4 раза быстрее обычного.

Мышцы требуют кислород, сосуды расширяются, давление повышается. И если в этот момент резко остановиться, кровь буквально "застревает" в нижней части тела, и сердцу приходится изо всех сил гнать её обратно — против гравитации. Это перегружает миокард, вызывает скачки пульса и давления.

Чтобы этого избежать, достаточно заминки. Всего 5-10 минут лёгкой активности — ходьбы, растяжки, спокойных махов руками — стабилизируют сердечный ритм и давление. Если совсем нет времени, хотя бы 2-3 минуты. Главное — не останавливаться резко.

Ещё одна ошибка — пить ледяную воду сразу после тренировки. Холод провоцирует спазм сосудов, и это может привести к микротрещинам в артериях. Лучше пить воду комнатной температуры и маленькими глотками.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

