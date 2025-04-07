Мопеды Карпаты и Рига: мечта подростка из 80-х

В 80-х годах у советских подростков была одна общая мечта: свой мопед.
Не компьютер, не приставка — а именно он, гремящий, пахнущий бензином, с верёвкой вместо тросика газа и мотором, который не заводился с первого раза.
"Карпаты" и "Рига" были настоящими легендами — и объектами зависти во дворе. Вот они:
1. "Рига-13"/"Рига-16" — латвийская классика
Производство: завод "Саркана Звайгзне", Рига. Мотор: 49,8 куб. см, 1,5-2 л. с. Две передачи, педальный запуск.
Тонкая рама, звонкий звук, мотор "Ш-51". Фишка: стильный, лёгкий, "заводился с пинка" (если повезёт).
Подростки говорили: "Рига — это почти как Ява, только для нас"
2. "Карпаты-2" — украинский тяжеловес
Производство: Львовский мотоциклетный завод. Мотор: тот же "Ш-58", но доработанный. Сцепление, коробка, задняя подвеска на серьёзных пружинах.
Массивный, чуть выше и тяжелее "Риги". Фишка: устойчивее на кочках, "мощнее чувствуется", больше металла.
Подростки говорили: "Карпаты — это настоящий мужской мопед".
Что объединяло оба мопеда?
"Карпаты" и "Рига" — это символы свободы в мире, где свободы было мало. Они ломались, глохли и пачкали штаны — но стоило сесть за руль, как ты становился пилотом своей судьбы, даже если тебе было всего 14.
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