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Как победить кошачью страсть к шторам: простые способы для владельцев

1:30
Зоосфера

Кошки — существа любопытные, и они часто выбирают шторы как объект для развлечений. Хозяевам это, мягко говоря, не нравится: дорогие занавески портятся, а кошка не собирается расставаться с этой привычкой. Но есть способы решить эту проблему.

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Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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1. Обеспечьте кошке развлечение

Одна из главных причин, по которой кошки лезут на шторы — скука. Питомцу просто некуда направить свою энергию. В таком случае нужно позаботиться о разнообразии игрушек и конструкций для игры. Размещение полочек на стенах и установка канатов помогут питомцу найти другие объекты для лазанья. Это может быть достаточно, чтобы отвлечь его от занавесок.

2. Используйте отпугиватели

Если игрушек и аттракционов недостаточно, и кошка всё равно тянется к шторам, можно применить отпугиватели. Безопасные устройства, работающие на сжатом воздухе, не навредят питомцу, но эффективно защитят занавески от повреждений.

3. Применяйте апельсиновый или лимонный сок

Для тех, кто не хочет покупать специализированные устройства, есть простой способ. Заполните распылитель апельсиновым или лимонным соком и слегка обрызгайте шторы. Кислый запах не понравится кошке, и она скорее всего начнёт избегать этих тканей.

Совет: попробуйте все эти методы, чтобы ваша кошка оставалась довольной, а шторы — в целости.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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