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7 дней на проверку: что будет с анализами после ДТП

1:44
Авто

Водителям стоит готовиться: с 1 сентября 2025 года в России могут заработать новые правила медицинского освидетельствования. Минздрав предложил обновить порядок процедур в стационарах и мобильных медпунктах — но не на месте ДТП, где работают сотрудники ГИБДД.

Автомоибль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомоибль ДПС

Что планируют изменить:

  • Анализы при серьёзных ДТП
    Если пострадавший в аварии демонстрирует признаки наркотического опьянения, врачи смогут взять у него кровь и мочу для экспертизы — даже без его согласия. Биоматериалы будут храниться 7 дней — на случай повторной проверки.

  • Официальный отказ — на бумаге
    Если человек отказывается от осмотра, не сдаёт анализы или пытается обмануть прибор, ему выпишут официальное медицинское заключение об отказе от освидетельствования.

  • Моча — по таймеру
    Сдать анализ нужно будет в течение часа. Затянули? Придётся сдавать кровь. Это — ответ тем, кто сознательно "тянул время", чтобы избежать фиксации запрещённых веществ.

  • Пауза между выдохами увеличена
    Интервал между двумя измерениями алкотестером составит теперь 25 минут вместо текущих 15-20. Цель — сделать проверку более точной.

Что говорят эксперты

По мнению Александра Корнева из "Газпромбанк Автолизинг", нововведения не создадут проблем для добросовестных водителей, даже если они принимают разрешённые лекарства. Напоминаем: ещё в 2022 году Конституционный суд запретил штрафовать за допустимые препараты. Правда, список запрещённых веществ до сих пор не утверждён.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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