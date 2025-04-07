7 дней на проверку: что будет с анализами после ДТП

Водителям стоит готовиться: с 1 сентября 2025 года в России могут заработать новые правила медицинского освидетельствования. Минздрав предложил обновить порядок процедур в стационарах и мобильных медпунктах — но не на месте ДТП, где работают сотрудники ГИБДД.
Анализы при серьёзных ДТП
Если пострадавший в аварии демонстрирует признаки наркотического опьянения, врачи смогут взять у него кровь и мочу для экспертизы — даже без его согласия. Биоматериалы будут храниться 7 дней — на случай повторной проверки.
Официальный отказ — на бумаге
Если человек отказывается от осмотра, не сдаёт анализы или пытается обмануть прибор, ему выпишут официальное медицинское заключение об отказе от освидетельствования.
Моча — по таймеру
Сдать анализ нужно будет в течение часа. Затянули? Придётся сдавать кровь. Это — ответ тем, кто сознательно "тянул время", чтобы избежать фиксации запрещённых веществ.
Пауза между выдохами увеличена
Интервал между двумя измерениями алкотестером составит теперь 25 минут вместо текущих 15-20. Цель — сделать проверку более точной.
По мнению Александра Корнева из "Газпромбанк Автолизинг", нововведения не создадут проблем для добросовестных водителей, даже если они принимают разрешённые лекарства. Напоминаем: ещё в 2022 году Конституционный суд запретил штрафовать за допустимые препараты. Правда, список запрещённых веществ до сих пор не утверждён.
Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.
Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.