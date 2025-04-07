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Уют начинается с беспорядка: почему порядок лишает дом души

1:55
Недвижимость

Можно ли назвать дом уютным, если в нём слишком чисто? Мэри Рэндольф Картер уверена: нет. Для неё беспорядок — это нечто большее, чем просто вещи на полках. Это поэзия. Это следы жизни, памяти и любви. А пустой, безличный интерьер, напротив, кажется ей лишённым души.

Кот читает книгу
Фото: commons.wikimedia.org by BibBornem, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Кот читает книгу

Философия «радости хлама»

В своей новой книге Картер делится философией «радости хлама» — эстетики, которую она выстраивала годами. Детство в Вирджинии, в большом доме на три семьи, стало её первой школой красоты. Кукольный домик, уголок на чердаке и книги, разбросанные по полу, — так начиналось её вдохновение.

«Я всегда говорила, что создание мира кукол — это было моё первое писательство. Сейчас я живу в этом выдуманном мире сама».

Пламя, которое не сожгло память

Дважды она теряла всё в огне. В 1955 году, в День святого Валентина, Мэри проснулась от криков матери — дом охватило пламя. Второй пожар произошёл в доме-бараке, куда семья переехала позже.

Все спаслись, но детские книги, библиотека родителей — исчезли. Именно тогда у неё зародилось стремление всё восстановить.

«Иногда я вспоминала только обложку книги, но, увидев её в букинисте, точно знала: она была на второй полке справа».

Работа, в которой тоже живут воспоминания

Карьера в Ralph Lauren, десятки лет творчества и написания книг — всё это вплелось в её коллекцию ценностей. И хотя её стиль далёк от минимализма, Картер подчёркивает: собирательство — не про количество, а про смысл.

«Если бы случился ещё один пожар — что бы вы спасли? Вот это и есть главное».

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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