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Импорт больше не нужен: в Москве научились делать провода для искусственного сердца

1:30
Экономика

В столице России начали серийное производство специализированных кабелей, которые применяются в высокоточной кардиологической аппаратуре. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Биопринтер
Фото: Wikimedia Commons by Centromere121, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Биопринтер

Речь идёт об элементах, жизненно важных для оборудования, следящего за состоянием сердца, — в том числе о кабелях для холтеровского мониторинга и ультратонких проводниках, используемых в нейро- и кардиостимуляторах.

Как отметил градоначальник, эти миниатюрные компоненты обладают высокой надежностью и прочностью при рекордно малом диаметре — некоторые проводники по толщине сравнимы с человеческим волосом.

Первые партии уже поступили к московским производителям медтехники. Производитель планирует в ближайшее время перейти на полную серийную сборку.

Собянин также напомнил, что технологический прорыв был сделан ещё в 2022 году, когда в Москве наладили выпуск кабеля для искусственного сердца, который обеспечивает как питание устройства, так и удаленное управление его параметрами через пульт.

Запуск новой линейки продукции стал возможен благодаря государственной поддержке. Предприятие получило статус промышленного комплекса, что позволило значительно снизить налоговую нагрузку, а также оформило льготный инвестиционный кредит при содействии Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Москвы.

Уточнения

Серге́й Семёнович Собя́нин (род. 21 июня 1958, Няксимволь, Берёзовский район, Ханты-Мансийский национальный округ, Тюменская область, РСФСР, СССР) — советский и российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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