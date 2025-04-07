Секрет семьи Кобзона: сестра артиста раскрыла причину, почему фильм о брате — плохая идея

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гелена Кандель, сестра Иосифа Кобзона, рассказала в беседе с изданием "Абзац" о своём нежелании, чтобы был снят фильм о её знаменитом брате.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Иосиф Кобзон

Гелена объяснила своё нежелание увековечить Кобзона ещё и в кинематографе тем, что в фильмах о знаменитостях часто показывают ложные факты. Это делается для того, чтобы увлечь зрителей, которых, по мнению сценаристов, могут интересовать скандальные подробности из жизни звёзд.

Сам Кобзон не любил фильмы о своих любимых поэтах или писателях, потому что считал недостойным обнажать какие-то малоизвестные факты о них, которые должны оставаться тайной.

"При жизни я от него слышала о крайней степени недовольства фильмами о Высоцком и Есенине. Иосиф говорил: "Почему нужно показывать какую-то грязь и пошлость? Я не хочу этого знать о моём любимом авторе. Это его закадровая жизнь, и её поднимать со дна нет необходимости", — заявила Кандель.

Уточнения

Ио́сиф Давы́дович Кобзо́н (укр. Йосип Давидович Кобзон; 11 сентября 1937, Часов Яр, Сталинская область, Украинская ССР, СССР — 30 августа 2018, Москва, Россия) — советский и российский эстрадный певец (баритон), политический и общественный деятель, музыкальный педагог.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.