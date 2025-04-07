Тысячи тонн воды падают в бездну — и никто даже не догадывается, что это меняет климат всей планеты

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Между Гренландией и Исландией, в узком проливе Датского шельфа, происходит одно из самых грандиозных природных явлений на планете — и об этом почти никто не знает. Здесь, в абсолютной тишине и темноте, холодная арктическая вода низвергается вниз на глубину более 3 500 метров. Это — самый высокий и мощный водопад на Земле, но он полностью скрыт под поверхностью океана.

Фото: freepik.com by haziaahmad346, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ водопад

Водопад, который не видно

Этот подводный гигант образуется в месте, где холодная плотная вода из Арктики сталкивается с более тёплой и лёгкой Атлантической. Под действием гравитации тяжёлая вода обрушивается в глубину — создавая поток, по мощности в 50 раз превышающий Ниагарский водопад.

Но увидеть его невозможно: он не бурлит, не грохочет, не поднимает брызги. Его движение — как дыхание океана, мощное и молчаливое. Лишь приборы зафиксировали, как миллионы тонн воды ежесекундно проваливаются вниз в бездну.

Что это значит для планеты

Этот поток играет ключевую роль в глобальной океанической циркуляции, которая регулирует климат на всей планете. Он помогает перемешивать солёные и пресные воды, распределять тепло и питательные вещества, а также влияет на течение Гольфстрим.

Любые изменения в этом "скрытом двигателе климата" могут повлиять на всю экосистему — от Европы до экватора.

Самое великое — то, чего не видно

Этот невидимый водопад — напоминание о том, насколько мало мы знаем о собственной планете. Возможно, самые мощные силы на Земле действуют именно там, где никто не смотрит.