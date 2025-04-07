Лёд вернётся внезапно: когда менять резину точно не стоит

Поторопились "переобуться"? Возможно, зря. Водителям из центральной России стоит немного подождать с заменой зимних шин на летние — об этом предупредил автоэксперт Пётр Баканов.
По его словам, ближайшие дни могут преподнести неприятный сюрприз: температура опустится ниже нуля, а кое-где возможны и снегопады. Гололёд — снова в игре.
Особенно коварными станут:
мосты и эстакады
лесные участки дорог
низины
трассы вблизи рек и озёр
Там, где воздух и без того холоднее, а влажность выше, лёд появляется быстрее всего.
Эксперт отмечает: даже если неделю поездите на зимней резине в теплую погоду — страшного ничего не случится. Главное — не откладывать смену "обувки" слишком надолго, как только установится стабильное тепло.
Тогда — максимальная внимательность.
Баканов советует:
держите руль крепко, двумя руками
увеличьте дистанцию
избегайте резких манёвров
Весна в средней полосе — непредсказуема. И когда асфальт снова превратится в каток, важно быть готовым. Хотя бы морально.
Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил.
Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.