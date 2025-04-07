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Лёд вернётся внезапно: когда менять резину точно не стоит

1:15
Авто

Поторопились "переобуться"? Возможно, зря. Водителям из центральной России стоит немного подождать с заменой зимних шин на летние — об этом предупредил автоэксперт Пётр Баканов.

шиномонтаж
Фото: Freepik by senivpetro is licensed under Рublic domain
шиномонтаж

По его словам, ближайшие дни могут преподнести неприятный сюрприз: температура опустится ниже нуля, а кое-где возможны и снегопады. Гололёд — снова в игре.

Особенно коварными станут:

  • мосты и эстакады

  • лесные участки дорог

  • низины

  • трассы вблизи рек и озёр

Там, где воздух и без того холоднее, а влажность выше, лёд появляется быстрее всего.

Если ещё не сменили — не спешите

Эксперт отмечает: даже если неделю поездите на зимней резине в теплую погоду — страшного ничего не случится. Главное — не откладывать смену "обувки" слишком надолго, как только установится стабильное тепло.

А если уже на летней

Тогда — максимальная внимательность.

Баканов советует:

  • держите руль крепко, двумя руками

  • увеличьте дистанцию

  • избегайте резких манёвров

Весна в средней полосе — непредсказуема. И когда асфальт снова превратится в каток, важно быть готовым. Хотя бы морально.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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