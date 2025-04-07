Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай

Африканские страны могут стать перспективным направлением для экспорта российского природного газа — об этом заявил исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк, его слова приводит РИА "Новости".
Однако, по его мнению, для того чтобы подобное сотрудничество стало возможным, странам континента предстоит масштабная работа по развитию энергетической инфраструктуры.
"Нам нужно развивать инфраструктуру — чтобы принимать, транспортировать и использовать газ, в том числе с помощью барж", — отметил Аюк.
По его словам, потребность в газе на континенте крайне высока: он необходим для работы электростанций, нефтехимических предприятий, а также для общего роста промышленности.
Однако, помимо инфраструктурных проблем, существует еще один серьезный барьер — это ограниченные финансовые возможности стран региона.
Как подчеркнул Аюк, многим государствам будет трудно оплачивать регулярные поставки российского газа, и эта проблема также требует решения.
А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.
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