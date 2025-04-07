Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Африканские страны могут стать перспективным направлением для экспорта российского природного газа — об этом заявил исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк, его слова приводит РИА "Новости".

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газовые трубы

Однако, по его мнению, для того чтобы подобное сотрудничество стало возможным, странам континента предстоит масштабная работа по развитию энергетической инфраструктуры.

"Нам нужно развивать инфраструктуру — чтобы принимать, транспортировать и использовать газ, в том числе с помощью барж", — отметил Аюк.

По его словам, потребность в газе на континенте крайне высока: он необходим для работы электростанций, нефтехимических предприятий, а также для общего роста промышленности.

Однако, помимо инфраструктурных проблем, существует еще один серьезный барьер — это ограниченные финансовые возможности стран региона.

Как подчеркнул Аюк, многим государствам будет трудно оплачивать регулярные поставки российского газа, и эта проблема также требует решения.

Уточнения

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.



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