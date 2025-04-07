Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мопеды Карпаты и Рига: мечта подростка из 80-х
Секрет семьи Кобзона: сестра артиста раскрыла причину, почему фильм о брате — плохая идея
Это делает 60% людей после тренировки — и рискуют здоровым сердцем
Можно ли избавиться от растяжек без фотошопа: честный гайд по методам
Пока соседи копают, вы собираете: неожиданные правила большого урожая картофеля
Как сделать губы пухлее без филлеров — 7 естественных способов
Города-призраки в джунглях: то, что нашли под деревьями, пугает и восхищает
Лёд вернётся внезапно: когда менять резину точно не стоит
Когда клубники слишком много не бывает: варим банку счастья

Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай

1:05
Экономика

Африканские страны могут стать перспективным направлением для экспорта российского природного газа — об этом заявил исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк, его слова приводит РИА "Новости".

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

Однако, по его мнению, для того чтобы подобное сотрудничество стало возможным, странам континента предстоит масштабная работа по развитию энергетической инфраструктуры.

"Нам нужно развивать инфраструктуру — чтобы принимать, транспортировать и использовать газ, в том числе с помощью барж", — отметил Аюк.

По его словам, потребность в газе на континенте крайне высока: он необходим для работы электростанций, нефтехимических предприятий, а также для общего роста промышленности.

Однако, помимо инфраструктурных проблем, существует еще один серьезный барьер — это ограниченные финансовые возможности стран региона.

Как подчеркнул Аюк, многим государствам будет трудно оплачивать регулярные поставки российского газа, и эта проблема также требует решения.

Уточнения

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Новости спорта
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион Аудио 
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Авто
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые Аудио 
Популярное
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион

Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.

Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Сводка с фронта: Курское приграничье скоро будет освобождено, потерянные боевики под Суджей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Последние материалы
Сводка с фронта: Курское приграничье скоро будет освобождено, потерянные боевики под Суджей
Ты ешь и худеешь: вот как убрать лишнее без спортзала и диет
5 секретов, которые превратят вашу маленькую квартиру в просторный дом
Почему выгуливание собак превращает общественные парки в инфекционные зоны
Зачем скрывать? Люди разглядели на Марсе то, о чём давно подозревали
За что кожа мстит после 35 лет: 5 привычек, которые ускоряют старение
Синий цвет в джинсах — это скучно: как хаки и пудра вытесняют классический деним
От классики к легкости: творожные пышки в новом исполнении
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Пять шагов к здоровым деревьям: весенние работы, которые нельзя пропустить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.