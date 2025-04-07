Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прибыль взлетела в шесть раз! Завод курганского миллиардера побил собственный рекорд
Моторы, которые ставили от другой машины: свап в СССР как стиль жизни
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Госдума отменила поблажки: цифровая эра пока не наступила
Экологическая катастрофа в Анапе: новая угроза на пляже — пальмовое масло или что-то опаснее?
Пёс Марчелло спас Буйновых: как верный друг защитил семью от грабителя
5 причин съездить на Шри-Ланку: советует опытный путешественник
Тефтеля или фрикаделька? Пять признаков, по которым не ошибёшься
Кажется чистой, но опасна: правда о дождевой воде

До 70 % бутылок содержат опасные бактерии: что вы делаете не так

1:48
Здоровье

Многоразовые бутылки стали символом заботы об экологии и отказа от пластика. Но за их модным и полезным имиджем скрывается то, о чём задумываются немногие: они могут быть настоящими инкубаторами патогенов.

Бутылка
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бутылка

Ваша бутылка для воды может быть опаснее, чем кажется

Что нашли учёные в бутылках

Ещё в 2017 году исследование показало тревожные цифры:

  • 70 % из 90 протестированных бутылок содержали высокий уровень бактерий;
  • 25 % — колиформные бактерии, включая E. coli и Salmonella.

Самыми "чистыми" оказались стеклянные бутылки — их проще мыть, и они меньше накапливают грязь.

Почему так происходит

Многие люди моют бутылки нерегулярно или делают это невнимательно. По данным опросов:

  • 46 % просто ополаскивают бутылку водой;
  • 15 % вообще никогда её не моют;
  • 39 % действительно очищает её должным образом.

Влага внутри, остатки слюны, тепло и редкая промывка — идеальная среда для размножения бактерий, вирусов и грибков.

Чтобы использовать бутылку безопасно:

  • мойте её ежедневно горячей водой с моющим средством;
  • используйте дезинфицирующее средство хотя бы раз в неделю;
  • давайте бутылке полностью высохнуть - бактерии не любят сухость;
  • при желании используйте специальные таблетки, но помните: их эффективность ещё до конца не подтверждена.

Здоровый выбор — не всегда безопасный. Пока не вымыть

Экологичный образ жизни — это здорово. Но без надлежащего ухода многоразовая бутылка может превратиться из полезной привычки в угрозу здоровью.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Сейчас читают
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Садоводство, цветоводство
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Домашние животные
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще Аудио 
ТОП-5 легковушек СССР, на которых никто не хотел ездить
Авто
ТОП-5 легковушек СССР, на которых никто не хотел ездить Аудио 
Популярное
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион

Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.

Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Секретные потери РСЗО HIMARS: что стоит за уязвимостью артиллерии ВСУ? Дмитрий Плотников
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Последние материалы
Не вправе давать советы: вот что Ольга Бузова на самом деле думает об отношениях Бородиной и Сердюкова
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Секретные потери РСЗО HIMARS: что стоит за уязвимостью артиллерии ВСУ?
Импорт больше не нужен: в Москве научились делать провода для искусственного сердца
Марокко вместо Дубая: откройте для себя восточный колорит без лишнего блеска
7 дней на проверку: что будет с анализами после ДТП
До 70 % бутылок содержат опасные бактерии: что вы делаете не так
Как избавиться от запаха собаки в квартире: лучшие советы и породы без аромата
Самый воздушный кулич: рецепт, который больше не хочется менять
Выглядит странно, но действительно работает: проверенные методы для суперурожая огурцов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.