До 70 % бутылок содержат опасные бактерии: что вы делаете не так

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многоразовые бутылки стали символом заботы об экологии и отказа от пластика. Но за их модным и полезным имиджем скрывается то, о чём задумываются немногие: они могут быть настоящими инкубаторами патогенов.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бутылка

Ваша бутылка для воды может быть опаснее, чем кажется

Что нашли учёные в бутылках

Ещё в 2017 году исследование показало тревожные цифры:

70 % из 90 протестированных бутылок содержали высокий уровень бактерий;

содержали высокий уровень бактерий; 25 % — колиформные бактерии, включая E. coli и Salmonella.

Самыми "чистыми" оказались стеклянные бутылки — их проще мыть, и они меньше накапливают грязь.

Почему так происходит

Многие люди моют бутылки нерегулярно или делают это невнимательно. По данным опросов:

46 % просто ополаскивают бутылку водой;

15 % вообще никогда её не моют;

39 % действительно очищает её должным образом.

Влага внутри, остатки слюны, тепло и редкая промывка — идеальная среда для размножения бактерий, вирусов и грибков.

Чтобы использовать бутылку безопасно:

мойте её ежедневно горячей водой с моющим средством;

горячей водой с моющим средством; используйте дезинфицирующее средство хотя бы раз в неделю;

хотя бы раз в неделю; давайте бутылке полностью высохнуть - бактерии не любят сухость;

- бактерии не любят сухость; при желании используйте специальные таблетки, но помните: их эффективность ещё до конца не подтверждена.

Здоровый выбор — не всегда безопасный. Пока не вымыть

Экологичный образ жизни — это здорово. Но без надлежащего ухода многоразовая бутылка может превратиться из полезной привычки в угрозу здоровью.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.

