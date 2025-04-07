До 70 % бутылок содержат опасные бактерии: что вы делаете не так

Многоразовые бутылки стали символом заботы об экологии и отказа от пластика. Но за их модным и полезным имиджем скрывается то, о чём задумываются немногие: они могут быть настоящими инкубаторами патогенов.
Что нашли учёные в бутылках
Ещё в 2017 году исследование показало тревожные цифры:
Самыми "чистыми" оказались стеклянные бутылки — их проще мыть, и они меньше накапливают грязь.
Почему так происходит
Многие люди моют бутылки нерегулярно или делают это невнимательно. По данным опросов:
Влага внутри, остатки слюны, тепло и редкая промывка — идеальная среда для размножения бактерий, вирусов и грибков.
Чтобы использовать бутылку безопасно:
Здоровый выбор — не всегда безопасный. Пока не вымыть
Экологичный образ жизни — это здорово. Но без надлежащего ухода многоразовая бутылка может превратиться из полезной привычки в угрозу здоровью.
Эколо́гия - естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.
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