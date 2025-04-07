Как избавиться от запаха собаки в квартире: лучшие советы и породы без аромата

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Запах "псины" — знакомая проблема для многих владельцев собак. Этот аромат может появляться по разным причинам, включая генетику и условия содержания. Однако не все породы собак источают этот неприятный запах одинаково сильно. Давайте разберемся, какие породы меньше подвержены этой особенности и как с ней бороться.

Фото: Designed by Freepik by benzoix is licensed under Public domian Мужчина с собакой

Породы с минимальным запахом

Некоторые породы практически не имеют запаха, хотя идеальных собак, которые совсем не пахнут, не существует. Вот список пород, которые в этом плане могут похвастаться минимальными проявлениями запаха:

Пудели

Шпицы

Китайские хохлатые

Левретки

Далматины

Чихуахуа

Кроме того, запахом "псины" в меньшей степени страдают также мальтезе, скотч-терьеры, ши-тцу, питбули, йоркширские терьеры, бишон фризе и брюссельские грифоны.

Как уменьшить запах у любой собаки

Даже если ваша собака относится к одной из этих пород, важно помнить, что регулярный уход играет большую роль. Купание, чистка лапок и шерсти — все это поможет сократить неприятный запах. Также не забывайте о правильном корме и регулярных визитах к ветеринару.

Что делать с уже существующим запахом

Если запах уже "попал" в вашу квартиру, есть несколько простых способов избавиться от него:

Положите половинку яблока на участок, где запах особенно ощутим. Этот фрукт помогает нейтрализовать неприятные ароматы.

Используйте кукурузный крахмал. Насыпьте его на загрязненное место, подождите несколько часов, а затем уберите пылесосом.

Протерите места с запахом уксусом — это средство эффективно впитывает запахи.

С помощью этих простых методов можно уменьшить или полностью избавиться от запаха, а ваш питомец будет наслаждаться чистотой и комфортом.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

