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Столовые СССР: почему они были лучше современных кафе

1:46
Еда

Когда речь заходит о питании в СССР, почти каждый вспоминает простые, но удивительно вкусные блюда из столовых.

Школьная столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Школьная столовая

И хотя сегодня выбор заведений питания огромен, у советских столовых всё же были свои козыри, которые современные кафе часто теряют.

Честная еда без изысков

Котлета по-домашнему, пюре с подливкой, салат "Витаминный", кисель или компот — еда была простой, понятной и вкусной. Без модных соусов и дорогих ингредиентов, но зато с душой.

Доступные цены

Столовая была местом, где мог поесть каждый — студент, рабочий, инженер. Цены были настолько низкими, что обед за 30-50 копеек был в порядке вещей.

Быстро и сытно

Не надо было ждать заказ 20 минут. Взял поднос, выбрал еду, рассчитался и уже через две минуты ешь. Это был настоящий фастфуд, только полезный.

Атмосфера

Фаянсовые тарелки, алюминиевые ложки, хлеб в общих корзинках, официантки в белых фартуках — всё это создавало особое ощущение уюта. Столовая была не только про еду, но и про общение, про дух времени.

Качество и контроль

Да, это звучит неожиданно, но в столовых был строгий контроль: ГОСТы, СанПиН, нормы калорий. Никто не наливал "разведённый борщ" и не пытался обмануть порцией — всё было по правилам.

Почему мы скучаем по ним?

Потому что в них было настоящее. Никакого маркетинга, просто честная еда. Потому что столовая — это не только котлеты, это часть большой культуры, где людей не делили на VIP и остальных.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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