Марокко вместо Дубая: откройте для себя восточный колорит без лишнего блеска

Большинство популярных туристических направлений имеют отличную альтернативу.
Например, вместо Красной Поляны можно отправиться на горный курорт Домбай в Карачаево-Черкесской республике. Хотя Домбай не так развился, там есть отели, кафе, аренда снаряжения и подъемники.
Сочи, по мнению менеджера отдела продаж сервиса подбора туров Оксаны Власенко, это одно из менее привлекательных туристических направлений, так как летней инфраструктуре не удается справляться с потоком туристов. Вместо "забитого" Сочи стоит обратить внимание на Абхазию.
Там есть живописные берега с соснами и скалами. Абхазия славится волшебными водопадами, каньонами, городом-призраком и древними монастырями, сообщает "СЭ".
Вместо Бали эксперт советует путешествие на Шри-Ланку. Там можно наслаждаться национальными парками, исследовать древние города, наблюдать за слонами и прочее.
Кстати, цены там намного привлекательнее, чем на Бали.
Власенко считает Дубай одним из переоцененных направлений. Для тех, кто ищет восточный колорит без лишнего блеска, она рекомендует полететь в Марокко.
Там вы сможете сочетать пляжный отдых с приключениями в пустыне, исследованием старинных касб и активным отдыхом в горах.
Домба́й (Домбайская Поляна) — горная территория в Карачаево-Черкесии в бассейне Теберды на Северном Кавказе (Россия).
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