Марокко вместо Дубая: откройте для себя восточный колорит без лишнего блеска

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Большинство популярных туристических направлений имеют отличную альтернативу.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дубай

Например, вместо Красной Поляны можно отправиться на горный курорт Домбай в Карачаево-Черкесской республике. Хотя Домбай не так развился, там есть отели, кафе, аренда снаряжения и подъемники.

Сочи, по мнению менеджера отдела продаж сервиса подбора туров Оксаны Власенко, это одно из менее привлекательных туристических направлений, так как летней инфраструктуре не удается справляться с потоком туристов. Вместо "забитого" Сочи стоит обратить внимание на Абхазию.

Там есть живописные берега с соснами и скалами. Абхазия славится волшебными водопадами, каньонами, городом-призраком и древними монастырями, сообщает "СЭ".

Вместо Бали эксперт советует путешествие на Шри-Ланку. Там можно наслаждаться национальными парками, исследовать древние города, наблюдать за слонами и прочее.

Кстати, цены там намного привлекательнее, чем на Бали.

Власенко считает Дубай одним из переоцененных направлений. Для тех, кто ищет восточный колорит без лишнего блеска, она рекомендует полететь в Марокко.

Там вы сможете сочетать пляжный отдых с приключениями в пустыне, исследованием старинных касб и активным отдыхом в горах.

Уточнения

Домба́й (Домбайская Поляна) — горная территория в Карачаево-Черкесии в бассейне Теберды на Северном Кавказе (Россия).

