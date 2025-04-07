Пока соседи копают, вы собираете: неожиданные правила большого урожая картофеля

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется, что может быть проще, чем посадить картошку? Однако даже опытные дачники жалуются на скромный урожай. Всё дело в мелочах — игнорируя их, можно потерять половину вёдер. Вот 5 простых правил, которые помогут вам собрать рекордный урожай уже в этом сезоне.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картошка

Меняйте сорта — земля скажет спасибо

Картошка, как и любой организм, устает. Один и тот же сорт, выращиваемый из года в год, постепенно вырождается. На второй-третий год урожай начинает падать, клубни мельчают. Решение простое — покупайте новые семенные клубни других сортов. Чередование поможет сохранить и вкус, и объём.

Навоз — только проверенный

Свежий навоз — не помощник, а враг. Он не только медленно перегнивает, но и может повредить корни. Используйте только хорошо перепревший навоз. И забудьте о внесении свежего удобрения под зиму — пользы от него не будет.

Почва любит перекопку

Хотя бы раз в год — весной или осенью — землю нужно перекопать. Это насыщает её кислородом и делает рыхлой. А если у вас песчаная или суглинистая почва, добавьте компост, золу или торф — так она станет питательнее.

Сидераты — тайное оружие огородника

Не пренебрегайте сидератами. Посев после сбора урожая обогащает почву, разрыхляет тяжёлые участки и помогает бороться с вредителями. Если нет возможности менять место посадки картофеля, сейте бархатцы — они восстанавливают почву и дают зелёный свет следующему урожаю.

Не заглубляйте и не уплотняйте

Сажайте клубни неглубоко и не слишком близко друг к другу. При тесной посадке картошка вырастает мелкой, а при слишком глубокой — долго пробивается наверх и слабеет.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

