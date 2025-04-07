Можно ли избавиться от растяжек без фотошопа: честный гайд по методам

Растяжки — неотъемлемая часть жизни для большинства из нас. Они появляются после беременности, скачков веса, в пубертате и даже у спортсменов. Но можно ли их избежать? И что делать, если кожа уже покрыта полосками?
По словам пластического хирурга Оксаны Решетняк, растяжки — это микроповреждения в глубоких слоях кожи, когда она не успевает адаптироваться к быстрому растяжению. На их месте образуется соединительная ткань — так и появляются стрии.
Полностью убрать белые растяжки невозможно без хирургии, но улучшить их вид — вполне реально.
Полностью — нет, особенно если есть генетика или гормональный дисбаланс. Но снизить риск помогут:
Растяжки — это не признак "плохой кожи", а нормальное явление. Они есть у мужчин, подростков, спортсменов, беременных и даже… космонавтов. Принять их — это не слабость, а забота о себе без давления идеалов.
Стрии (от лат. striae - полоски), в обиходной речи также растяжки - дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи.
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