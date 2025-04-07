Можно ли избавиться от растяжек без фотошопа: честный гайд по методам

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Растяжки — неотъемлемая часть жизни для большинства из нас. Они появляются после беременности, скачков веса, в пубертате и даже у спортсменов. Но можно ли их избежать? И что делать, если кожа уже покрыта полосками?

Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Целлюлит и растяжки

Почему появляются растяжки

По словам пластического хирурга Оксаны Решетняк, растяжки — это микроповреждения в глубоких слоях кожи, когда она не успевает адаптироваться к быстрому растяжению. На их месте образуется соединительная ткань — так и появляются стрии.

Свежие и застарелые: в чём разница

Красные и фиолетовые: новые, с кровоснабжением.

новые, с кровоснабжением. Белые и перламутровые: старые, без сосудов.

Полностью убрать белые растяжки невозможно без хирургии, но улучшить их вид — вполне реально.

Можно ли предотвратить

Полностью — нет, особенно если есть генетика или гормональный дисбаланс. Но снизить риск помогут:

Плавные изменения веса.

Постоянное увлажнение.

Правильное питание.

Достаток воды.

Что делать, если растяжки уже есть

На свежие : ретиноиды (не при беременности), массажи, пилинги.

: ретиноиды (не при беременности), массажи, пилинги. На застарелые : лазеры (Fraxel, CO2), микронидлинг, RF-процедуры.

: лазеры (Fraxel, CO2), микронидлинг, RF-процедуры. Кардинально: только хирургическое удаление (например, абдоминопластика).

Что не работает

Увлажняющие кремы и скрабы.

Кремы с коллагеном.

Загар (он делает растяжки только заметнее).

Главное — не паниковать

Растяжки — это не признак "плохой кожи", а нормальное явление. Они есть у мужчин, подростков, спортсменов, беременных и даже… космонавтов. Принять их — это не слабость, а забота о себе без давления идеалов.

Уточнения

Стрии (от лат. striae - полоски), в обиходной речи также растяжки - дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи.



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