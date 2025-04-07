ГАЗ-24 Волга vs. Москвич-412 — битва культовых советских автомобилей

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В СССР у каждого был "свой" автомобиль мечты. Одни хотели статную "Волгу", как у директора, другие — бодрый "Москвич-412", быстрый, простой, но не без характера.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Москвич и Волга

Сегодня мы сравним двух титанов советского автопрома:

ГАЗ-24 "Волга" и Москвич-412. Кто же тогда был круче?

1. Двигатель и динамика

Волга ГАЗ-24: 2.4 л, 95 л. с., 3-ступка. Спокойный старт, тяга "снизу", хорош для трассы.

Москвич-412: 1.5 л, 75 л. с., 4-ступка. Легкий, дерзкий, быстрее "на старте".

Ничья — у каждого свои плюсы.

2. Надёжность и ремонтопригодность

"Волга": надёжна, но требует ухода, тяжёлый перед, трудная замена деталей.

"Москвич": проще, запчасти дешевле, мотор ИМЗ — легендарный по ресурсу.

Победа: 412-й — выжил в руках тысяч "самодельщиков".

3. Имидж

"Волга": статус, уважаемый звук, чёрный цвет — сразу "чиновник".

"Москвич": машина "простого человека", но с амбициями гонщика.

Победа: ГАЗ-24.

4. Комфорт и салон

"Волга": мягкие сиденья, плавный ход, простор.

"Москвич": тесноват, но удобная приборка, больше "драйва".

Победа: "Волга" — лайнер на колёсах.

5. Управление и поведение на дороге

"Волга": валкая, но уверенная.

"Москвич": резкий, юркий, повороты любит.

Победа: 412-й.

Итак, если ты хочешь: