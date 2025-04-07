ГАЗ-24 Волга vs. Москвич-412 — битва культовых советских автомобилей

В СССР у каждого был "свой" автомобиль мечты. Одни хотели статную "Волгу", как у директора, другие — бодрый "Москвич-412", быстрый, простой, но не без характера.
Сегодня мы сравним двух титанов советского автопрома:
ГАЗ-24 "Волга" и Москвич-412. Кто же тогда был круче?
1. Двигатель и динамика
Волга ГАЗ-24: 2.4 л, 95 л. с., 3-ступка. Спокойный старт, тяга "снизу", хорош для трассы.
Москвич-412: 1.5 л, 75 л. с., 4-ступка. Легкий, дерзкий, быстрее "на старте".
Ничья — у каждого свои плюсы.
2. Надёжность и ремонтопригодность
"Волга": надёжна, но требует ухода, тяжёлый перед, трудная замена деталей.
"Москвич": проще, запчасти дешевле, мотор ИМЗ — легендарный по ресурсу.
Победа: 412-й — выжил в руках тысяч "самодельщиков".
3. Имидж
"Волга": статус, уважаемый звук, чёрный цвет — сразу "чиновник".
"Москвич": машина "простого человека", но с амбициями гонщика.
Победа: ГАЗ-24.
4. Комфорт и салон
"Волга": мягкие сиденья, плавный ход, простор.
"Москвич": тесноват, но удобная приборка, больше "драйва".
Победа: "Волга" — лайнер на колёсах.
5. Управление и поведение на дороге
"Волга": валкая, но уверенная.
"Москвич": резкий, юркий, повороты любит.
Победа: 412-й.
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