Выглядит странно, но действительно работает: проверенные методы для суперурожая огурцов

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда урожай зависит не от погоды или дорогих удобрений, а от пары простых приёмов, которые легко повторить. И почему-то о них до сих пор не говорят на каждом углу — хотя эффект с них впечатляющий.

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Огурцы

Дачники, которые знают эти хитрости, собирают до двух вёдер огурцов всего с пяти кустов. И при этом не тратят уйму времени и сил. Что же они делают?

Первое — подкормка, которую редко используют новички

Секрет №1 — опрыскивание мочевиной. Всё просто, но важно соблюдать точную дозировку:

в 10 литрах воды нужно растворить 15 граммов мочевины и хорошо перемешать. Этим раствором обрабатываются грядки.

Именно такой состав помогает растениям нарастить зелёную массу и активнее цвести. Переусердствовать не стоит — всё хорошо в меру.

Второе — фермерский лайфхак, работающий безотказно

В ход идёт настой луковой шелухи или прелого сена. Готовится он легко:

сырьё заливается водой и настаивается двое суток. Полученная жидкость используется для полива — она стимулирует рост, укрепляет иммунитет растений и делает вкус огурцов насыщеннее.

Третье — продлеваем плодоношение без химии

Чтобы кусты продолжали радовать огурцами как можно дольше, применяют простую технику:

ветви аккуратно опускают на землю и присыпают влажной почвой.

Через несколько дней они дадут дополнительные корешки — и, как следствие, больше плодов.

Эти приёмы под силу даже начинающим, а результат приятно удивит и соседей, и семью. Главное — не забыть вовремя применить.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

