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Самый воздушный кулич: рецепт, который больше не хочется менять

3:04
Еда

Если вы ищете рецепт идеального пасхального кулича — мягкого, ароматного и насыщенного, то этот вариант сдобного дрожжевого теста стоит взять на вооружение. В нём — сливочное масло, ваниль, цедра лимона, изюм и цукаты. А главное — тепло, с которым готовится каждая порция.

кулич
Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain
кулич

Ингредиенты:

  • Мука — 450-500 г + 0,5 ст. ложки (для изюма и цукатов)

  • Молоко — 150 мл

  • Дрожжи: сухие — 9-10 г (или свежие — 30 г)

  • Сахар — 150 г

  • Сметана (15%) — 100 г

  • Масло сливочное — 100 г

  • Желтки — 2 шт.

  • Яйцо — 1 шт.

  • Цедра лимона — с 1 шт.

  • Изюм — 150 г

  • Цукаты — 100 г

  • Ванильный сахар — 20 г

  • Соль — 1/3 ч. ложки

  • Растительное масло (для смазки) — 30 мл

Приготовление:

1. Подготовка опары.

Просейте муку. Молоко слегка подогрейте. В тёплое молоко добавьте дрожжи, ложку сахара и пару ложек муки. Перемешайте — небольшие комочки допустимы. Накройте и оставьте на 10 минут.

2. Цедра и яйца.

Натрите цедру лимона (только жёлтую часть). Взбейте яйцо, желтки, ванильный сахар, оставшийся сахар и соль до светлой пены.

3. Изюм и цукаты.

Промойте и залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите. Сливочное масло растопите и остудите.

4. Замешивание теста.

Смешайте опару с взбитой яичной массой, сливочным маслом, сметаной и цедрой. Постепенно добавляйте просеянную муку — уходит примерно 460-500 г. Переложите тесто на рабочую поверхность, смазанную маслом. Месите 10-15 минут, пока тесто не станет эластичным и перестанет липнуть. Оставьте его подходить на 2 часа, обминая дважды каждые 40 минут.

5. Формовка.

Обваляйте изюм и цукаты в половине столовой ложки муки и вмешайте их в тесто. Разделите на 5 частей по 250 г. Сформируйте шарики и выложите в формы (примерно по 9 см в диаметре). Накройте и оставьте на 1-1,5 часа для подъёма.

6. Выпечка.

Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте куличи 30-40 минут. При необходимости накройте верх фольгой (обычно спустя 15 минут). Среднее время выпечки — 33 минуты.

7. Украшение.

После полного остывания украсьте куличи глазурью и посыпками по желанию.

Уточнения

Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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