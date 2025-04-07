Города-призраки в джунглях: то, что нашли под деревьями, пугает и восхищает

Ученые с помощью лазерного сканирования (лидара) раскрыли то, что веками скрывала плотная растительность Амазонки: под кронами деревьев лежат остатки сложной городской цивилизации. Это открытие переворачивает представление о том, какими были поселения в доиспанской Южной Америке.
Исследование велось в регионе Боливии, в так называемой Льянос-де-Мохос — болотистой саванне с участками леса. Лидар, установленный на вертолете, за считанные часы выявил десятки прямоугольных платформ, дорог, каналов и пирамидальных структур. Ученые с удивлением обнаружили, что города были тщательно спланированы и связаны между собой геометрически точными дорогами.
"Это не просто деревушки — это полноценные урбанистические комплексы с центрами и инфраструктурой", — рассказывает археолог Хосе Ириарте.
Цивилизация, построившая эти города, известна как культура Касарабе и существовала примерно с 500 по 1400 годы нашей эры. Открытие опровергает мнение, что тропические леса якобы не могли поддерживать сложные общества. Наоборот — найденные следы указывают на искусственное управление водами, террасное земледелие и продуманное взаимодействие с природой.
"Мы буквально открываем утерянную главу истории человечества", — отметил Ириарте.
Амазония до сих пор хранит множество тайн. Новое открытие показывает, что в густых лесах могли существовать "тихие империи" — организованные, но исчезнувшие без следа. И с развитием технологий, таких как лидар, вероятно, это лишь начало серии удивительных открытий.
Го́род — населённый пункт, имеющий соответствующий статус с учётом численности населения, характера занятий его жителей, географического, экономического, исторического и культурного значения.
Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.