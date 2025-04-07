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Города-призраки в джунглях: то, что нашли под деревьями, пугает и восхищает

1:52
Наука

Ученые с помощью лазерного сканирования (лидара) раскрыли то, что веками скрывала плотная растительность Амазонки: под кронами деревьев лежат остатки сложной городской цивилизации. Это открытие переворачивает представление о том, какими были поселения в доиспанской Южной Америке.

Джунгли
Фото: pixabay.com by Bild von bere von awstburg auf Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джунгли

Цивилизация, которая не вписывалась в шаблон

Исследование велось в регионе Боливии, в так называемой Льянос-де-Мохос — болотистой саванне с участками леса. Лидар, установленный на вертолете, за считанные часы выявил десятки прямоугольных платформ, дорог, каналов и пирамидальных структур. Ученые с удивлением обнаружили, что города были тщательно спланированы и связаны между собой геометрически точными дорогами.

"Это не просто деревушки — это полноценные урбанистические комплексы с центрами и инфраструктурой", — рассказывает археолог Хосе Ириарте.

Города в сердце джунглей

Цивилизация, построившая эти города, известна как культура Касарабе и существовала примерно с 500 по 1400 годы нашей эры. Открытие опровергает мнение, что тропические леса якобы не могли поддерживать сложные общества. Наоборот — найденные следы указывают на искусственное управление водами, террасное земледелие и продуманное взаимодействие с природой.

"Мы буквально открываем утерянную главу истории человечества", — отметил Ириарте.

Молчаливая империя

Амазония до сих пор хранит множество тайн. Новое открытие показывает, что в густых лесах могли существовать "тихие империи" — организованные, но исчезнувшие без следа. И с развитием технологий, таких как лидар, вероятно, это лишь начало серии удивительных открытий.

Уточнения

Го́род — на­се­лён­ный пункт, имею­щий со­от­вет­ст­вую­щий ста­тус с учё­том чис­лен­нос­ти на­се­ле­ния, ха­рак­те­ра за­ня­тий его жи­те­лей, гео­гра­фического, эко­но­мического, ис­то­рического и культурного значения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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