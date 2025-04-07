Как сделать губы пухлее без филлеров — 7 естественных способов

С возрастом губы теряют не только объём, но и чёткость контура. Всё из-за снижения уровня коллагена и ослабления мышц вокруг рта. В результате губы становятся тоньше, суше и как будто исчезают с лица. Но это не повод спешить на инъекции — существует масса эффективных и естественных способов вернуть губам молодость.
Мягкий скраб или силиконовая щётка для губ не только избавляют от сухих чешуек, но и стимулируют выработку коллагена. Регулярное отшелушивание делает губы визуально более пухлыми и ухоженными, а также помогает бороться с кисетными морщинами.
Ключ к объёмным губам — хорошо увлажнённая кожа. Выбирай бальзамы с маслами ши, миндаля, кокоса, касторки, авокадо. Они удерживают влагу и восполняют липидный дефицит. А вот продукты с алкоголем и глицерином лучше избегать — они могут пересушить кожу.
Матовые помады и тёмные оттенки визуально уменьшают губы и подчеркивают морщинки. Замените их на кремовые текстуры или блески с маслами — они создают эффект объёма и ухоженности.
Выделяй контур карандашом в тон губ или чуть темнее, а затем наноси помаду и блеск в центр. Такой приём визуально делает губы полнее. Эффект омбре — ещё один способ добиться мягкого объёма.
Плампер — устройство с вакуумом, которое буквально за пару минут придаёт губам объём. В сочетании со стимулирующими сыворотками он усиливает выработку коллагена.
Средства с ментолом и мятой улучшают кровообращение, охлаждают и придают губам естественную пухлость. Также они придают лёгкий розовый оттенок, делая губы визуально моложе.
Губы тоже стареют под солнцем. Используй бальзам с SPF не ниже 15 — так ты предотвратишь обезвоживание, шелушение и появление трещин. А витамины Е, К и А в составе усилят защиту и восстановление.
Красивые губы — это не только объём, но и текстура, увлажнение и правильные акценты. Всё это можно вернуть без инъекций — важно лишь быть внимательной к деталям.
Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).
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