Украина вольно интерпретировала слова Борреля о конфискации замороженных активов РФ

Украина утверждает, что ЕС подготовил решение о конфискации активов РФ. Как на самом деле?

6:21 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Украина заявила, что Евросоюз к 19 февраля готов представить совместное решение по конфискации замороженных активов РФ. Украина выдаёт желаемое за действительное.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Личное мнение Борреля

Украинские источники сообщили, что Евросоюз готов принять совместное решение по вопросу конфискации замороженных российских активов.

"По поводу заблокированных российских активов. Можно сказать, что у нас есть политическая договорённость завершить эту работу на основе тех предложений, которые мы представили в декабре, с упором на начисления. На данный момент мы говорим о начислениях, о процентных доходах, и я убежден, что в ближайшее время это будет завершено", — сказал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, которого цитирует Укринформ.

Обсуждение будет продолжаться на уровне послов, "но я вижу, что соглашение приближается", — цитирует Борреля корреспондентка DW. По его словам, решение должно быть принято до 19 февраля, когда в Брюсселе вновь соберутся главы МИД стран ЕС.

Очевидно, что это пока лишь ожидания Борреля, а не решённый вопрос, как его подаёт Украина.

Что будет конфисковано Евросоюзом

Вопрос о конфискации замороженных активов ЦБ РФ дискутируется с начала СВО РФ на Украине. По данным западных источников, большую их часть составляют денежные средства, а также государственные облигации Бельгии, Франции, Германии, Великобритании, Австрии.

В ЕС, как видно из слов Борреля, речь идёт об использовании не всего тела замороженных активов, а своего рода налога на сверхприбыль с процентных доходов финансовых учреждений, которые держат российские миллиарды на хранении. Этот "налог", выделенный в особые счета, затем хотят конфисковать.

Политически эта конфискация будет проведена как "авансовый платеж за репарации", которые Кремлю, как полагают в ЕС, придётся Украине выплатить. Но репарации платит всегда проигравшая сторона военного конфликта. Впрочем, это не предмет сомнений в ЕС.

Европейский центральный банк (ЕЦБ)предупредил, что даже такая конфискация может оказать дестабилизирующее воздействие на финансовую систему ЕС. Международные инвесторы могут уйти из Европы, если ЕС получит доступ к прибылям от хранителей.

Но это тоже второстепенный аргумент сейчас для ЕС, который находится под давлением США.

Конфискованных денег Украине недостаточно

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (в Бельгии расположен депозитарий ЕС Euroclear) заявил в октябре, что 1,7 млрд евро "налоговых поступлений" уже доступны, и что деньги будут использованы для покупки военной техники, гуманитарной помощи и восстановления разрушенной войной страны. Но с тех пор о целях он помалкивает. По данным Handelsblatt, Euroclear отчиталась о специальном доходе в размере 3 миллиардов евро с января по сентябрь 2023 года и выплатила около 800 миллионов налогов правительству Бельгии.

Очевидно, что даже если эти 800 млн или 1,7 млрд евро будут отданы Украине, то это не решит вопрос её достаточного финансирования. Цена вопроса — 40 млрд долл. в год — таков дефицит бюджета Украины.

Россия будет подавать в суды и ответит зеркально

Международный принцип государственного иммунитета гласит, что государства не могут распоряжаться активами других суверенных государств. Поэтому Россия будет подавать в суды. Москва также может принять контрмеры, конфисковав западные активы и разорвав дипломатические отношения со странами, которые считаются "недружественными".

РИА "Новости", на основе исследования национальных статистических данных стран Запада, сообщает, что объём прямых инвестиций Европейского союза, G7, Австралии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2022 года составил 288 миллиардов долларов.

А в марте прошлого года из Национального расчётного депозитария в Агентство по страхованию вкладов было переведено около 6,5 миллиарда долларов, которые аккумулированы на счетах типа "С" — для недружественных резидентов. Эти средства могут быть конфискованы в ответ на европейские меры.

Россия обрушит кредитный рейтинг стран ЕС

Россия также заявит, что страны, чьи государственные облигации были куплены Россией, будут считаться неплатежеспособными, если западные правительства откажутся выплачивать по ним проценты РФ.

Прецедент был создан в июне 2022 года, когда западные санкции помешали Москве произвести выплаты в валюте держателям российских облигаций. Тогда США и Moody's присвоили России рейтинг дефолта. Франция, Германия, Великобритания аналогичным образом будут считаться дефолтными, если их облигации, принадлежащие России, будут конфискованы, а Россия не получит должного вознаграждения.

Западные эксперты утверждают, что ЦБ других стран якобы просто некуда больше вкладывать свои доходы, кроме как в активы в Европе, США или Японии, поэтому, мол, опасаться обрушения репутации нечего. Мол, и китайский вариант тоже им не подходит из-за "отсутствия безопасности" вкладов. А "государства-агрессоры" зато удержатся "от нарушения международного права". Аргумент, совершенно не учитывающий того, что в состоянии войны с Западом может в любой момент оказаться любая страна. А Китай давно уже завоевал кредитные рынки всего мира.

Запад хочет "слить" Украину

Создается впечатление, что ставка Запада на конфискацию замороженных активов РФ как на замену помощи Украине позволит снять с себя политические обязательства по поддержке киевского режима. Неудачный бизнес нужно списать с баланса, пока не поздно.

Точное количество замороженных активов РФ, их местонахождение и их состав неизвестны. Законы многих стран, в том числе, на региональном уровне запрещают обнародовать эту информацию. По информации Financial Times, США должны в феврале добиться от рабочих групп G7 уточнения, о каких именно активах идет рёчь — золоте, иностранной валюте или ценных бумагах.

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