В Бельгии сообщили о требовании России компенсировать заморозку активов

La Libre: Россия потребовала от Бельгии компенсации за замороженные активы

2:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавно бельгийское казначейство якобы получило уведомление от России с требованием возврата замороженных активов на основе договора, заключённого в 1989 году Об этом сообщает издание La Libre.

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Этот договор, заключённый в феврале 1989 года между Бельгией, Люксембургом и СССР, направлен на взаимную защиту и поощрение инвестиций.

В пятой статье договора чётко указано, что инвестиции не подлежат экспроприации, национализации или другим мерам с аналогичными последствиями, за исключением случаев, когда они принимаются в общественных интересах с соблюдением установленной законом процедуры и не обладают дискриминационным характером.

Также предусмотрено обязательство выплаты компенсации стороной, нарушившей договор, говорится в материале бельгийского издания (перевод сайта АБН24).

В Бельгии заморожены значительные средства России — 66 миллиардов долларов, а также транзакции на сумму 190 миллиардов долларов. Дело в том, что в этой стране расположен депозитарий Euroclear, где и находится большая часть замороженных российских активов.

Издание отмечает, что не было уточнено, от кого именно поступили запросы о размораживании средств. Также в материале утверждается, что эта информация о намерениях России требовать компенсацию вызвала негодование среди бельгийских политиков.

Подчеркнём ещё раз, что официальной информации на сей счёт нет. А потому нет и гарантий того, что в материале нет было каких-либо искажений реального положения дел, преувеличений и так далее.

Но факт в том, что большая часть замороженных на Западе активов России действительно находится в Бельгии. Напомним, сейчас в западной прессе много пишут о возможной конфискации российских активов.

Впрочем, опять-таки, официальной информации на сей счёт не очень много. А имеющаяся сводится к тому, что конфискация может столкнуться со значительными юридическими препятствиями. Собственно, неудивительно — было бы странно, если б кража (называя вещи своими именами) с таковыми препятствиями не сталкивалась.

Многое будет зависеть от того, насколько настойчивым окажется Вашингтон. В самих США заморожена незначительная, по сравнению с Европой, часть российских активов. Так что основной удар по репутации в случае кражи придётся как раз на страны Евросоюза. Там это понимают, потому и не горят желанием проявлять излишнюю активность по этому поводу.