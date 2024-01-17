Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
В Бельгии сообщили о требовании России компенсировать заморозку активов

La Libre: Россия потребовала от Бельгии компенсации за замороженные активы

2:36
Экономика

Недавно бельгийское казначейство якобы получило уведомление от России с требованием возврата замороженных активов на основе договора, заключённого в 1989 году Об этом сообщает издание La Libre.

La Libre: Россия потребовала от Бельгии компенсации за замороженные активы
Фото: Creative Commons by archer10 (Dennis) is licensed under CC BY-SA 2.0

Этот договор, заключённый в феврале 1989 года между Бельгией, Люксембургом и СССР, направлен на взаимную защиту и поощрение инвестиций.

В пятой статье договора чётко указано, что инвестиции не подлежат экспроприации, национализации или другим мерам с аналогичными последствиями, за исключением случаев, когда они принимаются в общественных интересах с соблюдением установленной законом процедуры и не обладают дискриминационным характером.

Также предусмотрено обязательство выплаты компенсации стороной, нарушившей договор, говорится в материале бельгийского издания (перевод сайта АБН24).

В Бельгии заморожены значительные средства России — 66 миллиардов долларов, а также транзакции на сумму 190 миллиардов долларов. Дело в том, что в этой стране расположен депозитарий Euroclear, где и находится большая часть замороженных российских активов.

Издание отмечает, что не было уточнено, от кого именно поступили запросы о размораживании средств. Также в материале утверждается, что эта информация о намерениях России требовать компенсацию вызвала негодование среди бельгийских политиков.

Подчеркнём ещё раз, что официальной информации на сей счёт нет. А потому нет и гарантий того, что в материале нет было каких-либо искажений реального положения дел, преувеличений и так далее.

Но факт в том, что большая часть замороженных на Западе активов России действительно находится в Бельгии. Напомним, сейчас в западной прессе много пишут о возможной конфискации российских активов.

Впрочем, опять-таки, официальной информации на сей счёт не очень много. А имеющаяся сводится к тому, что конфискация может столкнуться со значительными юридическими препятствиями. Собственно, неудивительно — было бы странно, если б кража (называя вещи своими именами) с таковыми препятствиями не сталкивалась.

Многое будет зависеть от того, насколько настойчивым окажется Вашингтон. В самих США заморожена незначительная, по сравнению с Европой, часть российских активов. Так что основной удар по репутации в случае кражи придётся как раз на страны Евросоюза. Там это понимают, потому и не горят желанием проявлять излишнюю активность по этому поводу.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы бельгия
Новости Все >
Роскосмос показал первый снимок со второй «Арктики-М»
Президент Узбекистана отказался от "зеленой" повестки Запада
Евросоюз и Австрия отказываются от нефтепровода Братислава-Швехат
Автоэксперт Сажин назвал основные правила при покупке подержанного авто в 2024
Ситуация help: как сделать так, чтобы парфюм держался дольше
Специалисты рассказали о способах снижения давления
Балерина Волочкова назвала Ивлееву предателем
Как определить, что твой возможный избранник труслив: вот 9 признаков мужчин-трусов
Врачи США назвали чай напитком от всех болезней
Теннисистка Павлюченкова отметила некрасивое поведение болельщиков во время матча с Бадосой
Популярное
Урожайность картошки вырастет в несколько раз: эта подкормка из двух ингредиентов творит чудеса

Картофельные очистки и зола выступают прекрасным удобрением для картофеля.

Эта простая подкормка положительно скажется на урожае картофеля
Рассада будет крепкой, если её подкормить эти дешёвым средством
Рассада будет удивительно крепкой: две капли дешёвого средства из аптеки помогут вырастить здоровые растения
Чудо-блюдо из полезной овсянки очень вкусное, и поможет остаться стройными
Полетят топливопровод и ключевые компоненты бака: какой уровень топлива в баке авто должен быть, чтобы избежать неприятностей
Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин По Гоголю: в СВО андрии и остапы Тараса Бульбы бьются сейчас между собой Виктор Пахомов Оппозиция Сербии призывает Запад повлиять на выборы в стране Михаил Плисюк
Сделайте это с семенами перед посадкой: прорастут быстрее, а рассада будет крепкой
Какие продукты вредны для кошек
Тройная польза для вашего сада: эти дары природы незаменимы на дачном участке
Тройная польза для вашего сада: эти дары природы незаменимы на дачном участке
Последние материалы
Как определить, что твой возможный избранник труслив: вот 9 признаков мужчин-трусов
La Libre: Россия потребовала от Бельгии компенсации за замороженные активы
Врачи США назвали чай напитком от всех болезней
Теннисистка Павлюченкова отметила некрасивое поведение болельщиков во время матча с Бадосой
Как заставить нешипованные шины лучше цепляться за лед
Фильмы о людях, которые изменили свою жизни с помощью путешествия
Рецепт вкуснейшего салата с курятиной и ананасами
Салат с курицей и авокадо покорит сердце гостей вашего праздника
Если хозяйкам надоело протирать запотевшее зеркало в ванной, есть 3 метода антизапотевания
В Китае врач потерял сознание после получасового искусственного дыхания ребенку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников