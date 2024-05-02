Как накопить на ремонт: экономия на кофе и перекусах

Капремонт россиянам обойдется в 1,6 тыс. чашек кофе

1:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Чтобы накопить на капитальный ремонт квартиры, россияне могут сэкономить, отказавшись от 1,6 тысячи чашек кофе, как показывает исследование сервиса "Профи".

Фото: unsplash.com by Афина Лам is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Капитальный ремонт, включая изменение планировки и обновление инфраструктуры, и стоимостью до миллиона рублей, будет равноценен отказу от 712 случайных перекусов за полтора года. При более затратном ремонте придется уменьшить количество перекусов до 1,4 тысячи или же отказаться от 3,2 тысячи чашек кофе, что соответствует потреблению за три года.

Евроремонт можно сравнить с двумя годами посещений кафе, что равняется 1,8 тысячам чашек кофе или 800 перекусам. Дизайнерский ремонт потребует ещё больших жертв: для реализации таких планов потребуется отказаться от 890 перекусов или 2 тысяч чашек кофе.

Дизайн-проект может быть бесплатным для квартир площадью свыше 50 квадратных метров. В случае меньшей площади необходимо воздержаться от 150 чашек кофе, что равно стоимости дизайна для 40-метровой квартиры. Установка натяжных потолков стоит от 800 рублей за квадратный метр, что эквивалентно 80 чашкам кофе или 36 перекусам, и такую сумму можно накопить за несколько месяцев.

По данным статистики, стоимость одной порции кофе составляет около 400 рублей, а перекус — 900 рублей. Отказ от кофе вне дома за год позволяет сэкономить более полумиллиона рублей, учитывая среднее потребление в тысячу чашек за девять месяцев.