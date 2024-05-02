Телеведущий Андрей Малахов показал фото с бирюзовой свадьбы: "Отмечаем"

Андрей Малахов поделился фото с необычной свадьбы

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Андрей Малахов отправился в Узбекистан для празднования бирюзовой свадьбы.

Фото: https://www.instagram.com/malakhov007 by Инстаграм Андрея Малахова is licensed under public domain

Андрей Малахов разместил в своё "Истаграме*" снимок в окружении красавиц в национальных одеяниях бюрюзового цвета. Подпись говорит о том, что снимок был сделан в столице Узбекистана Ташкенте.

"Отмечаем бирюзовую свадьбу", — объяснил звезда ТВ.

Поклонники шоумена поняли, что речь идёт не о его собственной бирюзовой свадьбе. Малахов женился в июне 2011 года на бренд-директоре и издателе журнала ELLE Наталье Шкулевой. В июне телеведущий должен отмечать кружевную или ландышевую свадьбу.

Ранее сообщалось, что певица Жасмин женила своего сына Михаила с соблюдением национальных традиций еврейского народа.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской