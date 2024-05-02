Телеведущий Андрей Малахов показал фото с бирюзовой свадьбы: "Отмечаем"

Телеведущий Андрей Малахов отправился в Узбекистан для празднования бирюзовой свадьбы.
Андрей Малахов разместил в своё "Истаграме*" снимок в окружении красавиц в национальных одеяниях бюрюзового цвета. Подпись говорит о том, что снимок был сделан в столице Узбекистана Ташкенте.
"Отмечаем бирюзовую свадьбу", — объяснил звезда ТВ.
Поклонники шоумена поняли, что речь идёт не о его собственной бирюзовой свадьбе. Малахов женился в июне 2011 года на бренд-директоре и издателе журнала ELLE Наталье Шкулевой. В июне телеведущий должен отмечать кружевную или ландышевую свадьбу.
Ранее сообщалось, что певица Жасмин женила своего сына Михаила с соблюдением национальных традиций еврейского народа.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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