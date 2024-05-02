Теперь на 25% больше: "Абсолют Страхование" возобновило перестраховочную программу морских и грузовых рисков

"Абсолют Страхование" увеличило ёмкость облигаторной морской программы на 25%

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

Компания «Абсолют Страхование» возобновила перестраховочную программу морских и грузовых рисков на базе эксцедента убытка, сообщает АСН.

Фото: flickr.com by Maersk Line is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Общая емкость облигаторной программы увеличилась на 25%. Теперь она включает 1,9 млрд рублей в отношении рисков каско водных судов, 50 млн долларов в отношении рисков ответственности судовладельцев и 900 млн рублей в отношении грузовых рисков.

Лидером программы является Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), сообщает страховщик.

«Мы последовательно улучшаем наши облигаторные договоры, о чём говорит в том числе увеличение лимитов облигаторных программ, чтобы предлагать нашим клиентам самую надежную страховую защиту», — отметил директор департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Евгений Ильченко.

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