Запад теряет триллионы, Россия под санкциями зарабатывает сотни миллиардов

2:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавно был представлен отчёт швейцарского банка UBS, в котором проводилась оценка общемирового благосостояния. По мнению швейцарских банкиров, 2022 год стал первым за более чем десятилетний период, когда зафиксировано снижение уровня благосостояния.

Фото: Pixabay.com

Однако показатели России на этом фоне удивляют, сообщает издание Business Insider.

По данным UBS, Российская Федерация стала богаче в 2022 году, её совокупные активы выросли на 600 миллиардов долларов. В то же время США и Евросоюз потеряли триллионы долларов.

Как отмечается в материла Business Insider нужно учитывать, что Россия находится под экономическими санкциями. Которые подразумевают негативное воздействие на её благосостояние.

В отличие от России, ситуация в США представляет собой менее радужную картину. Согласно данным швейцарского банка, США потеряли больше всего богатства по сравнению с любой другой страной мира — 5,9 трлн долларов. В целом же Северная Америка и Европа стали беднее на 10,9 трлн долларов.

В UBS признают сложность определения текущих тенденций благосостояния в России. Однако отмечают, что Российская Федерация входит в число немногих государств, которые стали богаче в 2022 году.

Эксперты считают, что рост цен на нефть сыграл ключевую роль в улучшении экономической ситуации в России, поскольку стоимость барреля российской нефти увеличилась примерно на семь долларов в 2022 году.

Подчеркнём, что оценивались данные за позапрошлый год, когда цены на энергоресурсы были высокими на протяжении длительного времени.

На днях, оценивая итоги 2023 года, министр финансов Антон Силуанов заявил, что доходы и расходы российского федерального бюджета превысили план за счет роста ненефтегазовых доходов.