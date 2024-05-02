Японцы снова ловят российскую рыбу: в России требуют прекратить сотрудничество с недружественной страной

Японские рыболовы вылавливают российского лосося

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Японские рыболовы из флота Хоккайдо начали ловлю российского лосося, сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by José Antonio Gil Martínez is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Деятельность осуществляется в 200-мильной экономической зоне, несмотря на запрос сенатора от Камчатки Бориса Невзорова о прекращении сотрудничества с Японией, которую он назвал недружественной страной.

Япония обладает квотой на вылов до 2 тысяч тонн морепродуктов из этой зоны и оплачивает права на вылов суммой от 1,2 до 2,1 миллиона долларов, в зависимости от объема улова, который юридически принадлежит России.

Однако Борис Невзоров выразил убеждение, что такое сотрудничество не соответствует национальным интересам, учитывая, что Япония продлила до 31 марта 2025 года санкции в отношении России.