Японские рыболовы из флота Хоккайдо начали ловлю российского лосося, сообщает EADaily.
Деятельность осуществляется в 200-мильной экономической зоне, несмотря на запрос сенатора от Камчатки Бориса Невзорова о прекращении сотрудничества с Японией, которую он назвал недружественной страной.
Япония обладает квотой на вылов до 2 тысяч тонн морепродуктов из этой зоны и оплачивает права на вылов суммой от 1,2 до 2,1 миллиона долларов, в зависимости от объема улова, который юридически принадлежит России.
Однако Борис Невзоров выразил убеждение, что такое сотрудничество не соответствует национальным интересам, учитывая, что Япония продлила до 31 марта 2025 года санкции в отношении России.
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