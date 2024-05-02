Адвокат сообщил, когда Промеса экстрадируют в Нидерланды

Адвокат Керем Канатан поделился информацией о сроках экстрадиции футболиста "Спартака" Квинси Промеса в Нидерланды.
По словам адвоката, он будет удивлен, если экстрадиция футболиста не произойдёт в этом году, при условии соблюдения всех необходимых формальностей.
"Если все условия будут соблюдены, то в целом, экстрадиция в Нидерланды может произойти в течение 30 дней", — сказал Канатан, которого цитирует Sportnieuws.nl.
Ранее стало известно, что дело Промеса по поводу ДТП в Дубае было закрыто, что вызвало реакцию со стороны нидерландской прокуратуры. В настоящее время футболист ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды, где ему было назначено шесть лет тюремного заключения по обвинению в контрабанде наркотиков и полтора года за нападение на своего двоюродного брата.
Также сообщалось, что российские судебные приставы разыскивают Промеса из-за долгов его компании. Апелляция Промеса будет рассмотрена судом Амстердама 20 сентября. Ожидается, что в ближайшее время будет выполнена экстрадиция футболиста в Нидерланды.
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