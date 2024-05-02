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Определяем возраст уличной кошки: неожиданные признаки, которые помогут с вероятностью 99%

Как самостоятельно определить возраст кошки

2:02
Зоосфера » Кошки

Определить возраст кошки, особенно уличной, может быть сложной задачей, но существуют определённые признаки, которые помогут вам сделать это более точно.

Как самостоятельно определить возраст кошки
Фото: wikimapia by Atasoy.emrah is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Зубы — один из наиболее надежных индикаторов возраста кошки.
— У кошек в возрасте от 1 до 2 лет зубы белые и крепкие.
— К 3-5 годам резцы начинают стираться, а на молярах может появиться зубной камень.
— К 5-10 годам резцы обычно сильно изношены, могут начать выпадать, а эмаль трескаться.
— У кошек старше 10-12 лет часто наблюдается значительный износ всех зубов, и они приобретают насыщенный желтый цвет, многие зубы могут отсутствовать.

Усы кошки, также могут многое рассказать о её возрасте.
— У молодых кошек усы черные у основания и эластичные.
— С возрастом, начиная примерно с 7-8 лет, усы могут потускнеть и опуститься.
— У очень старых кошек усы становятся седыми и могут расти неравномерно.

Шерсть и тело. Состояние шерсти и телосложение кошки также меняются с возрастом.
— У молодых кошек до 5 лет шерсть блестящая и насыщенного цвета.
— После 6 лет шерсть начинает тускнеть, а рисунок становится менее чётким.
— С возрастом, особенно после 10 лет, в шерсти появляется седина, особенно у темных кошек.

Мускулатура. Молодые кошки обладают округлыми мышцами и немного висячим животом.
— К двум годам мышцы становятся более подтянутыми и мощными.
— На пике своей физической формы, обычно между 2 и 6 годами, мышечная масса кошки наиболее развита.

Используя эти признаки, вы сможете более точно определить приблизительный возраст кошки, что поможет вам лучше понять её потребности и обеспечить соответствующий уход.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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