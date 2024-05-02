Лето 2024: доступные туры в Грецию от 28 тыс. рублей — забронируйте сейчас

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Туры в Грецию летом начинаются от 28 тысячи рублей за двоих

1:10
Туризм

Летом стоимость туров в Грецию начинается от 27,8 тысячи рублей за двоих, не включая стоимость перелета. Эти данные предоставлены Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

Туры в Грецию летом начинаются от 28 тысячи рублей за двоих
Фото: www.flickr.com by Pedro Szekely is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Проживание в трехзвездочном отеле на острове Крит с завтраками в середине июня предлагается по цене от 27,8 тысячи рублей за номер на двоих, предложение от Ambotis Holidays. В то же время стоимость проживания в четырехзвездочном отеле составит от 60 тысяч рублей, а в пятизвездочном отеле — от 80 тысяч рублей.

"Русский Экспресс" предлагает тур на семь ночей на Крите с системой питания "все включено" в четырехзвездочном отеле за 66 тысяч рублей. Компания Space Travel предлагает туры на остров Родос по цене от 130 тысяч рублей.

Отмечается, что стоимость летнего отдыха в Адыгее выросла на 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом, что является тенденцией для всего внутреннего туризма в России.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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