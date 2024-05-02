Стало известно, как гнев повышает риск инфаркта

Гнев может нарушать функцию кровеносных сосудов, провоцируя инфаркт

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Колумбийского университета в США выявили, что короткие приступы гнева могут нарушить работу кровеносных сосудов и увеличить риск сердечного приступа или инсульта до 40 минут после эмоционального всплеска. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Journal of the American Heart Association.

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В эксперименте участвовали 280 волонтеров, средний возраст которых составлял 26 лет. Перед началом исследования им было предложено расслабиться и воздержаться от разговоров, использования телефонов, чтения и сна в течение 30 минут.

Эксперимент включал выполнение одного из четырех заданий, которые распределялись случайным образом среди участников. Одной группе предложили вспомнить ситуации, вызывавшие у них гнев, другой — моменты тревоги, третьей — прочитать тексты с печальным смыслом. Четвертая группа выполняла эмоционально нейтральное задание, считая до ста.

Изменения в структуре и функции сосудов оценивались с помощью устройства EndoPAT2000, которое анализирует кровоток в пальцах после временной остановки кровоснабжения. Результаты показали, что всего восемь минут гнева могут значительно ухудшить функцию эндотелия — тонкого слоя клеток, выстилающего внутренние стенки сосудов, важного для контроля свертываемости крови, регуляции артериального давления и деятельности сердца. Нарушение функции эндотелия является одним из ключевых факторов в развитии атеросклероза, который может привести к сердечным приступам и инсультам.

Ученые отметили, что риск нежелательных сердечно-сосудистых событий оставался повышенным в течение 40 минут после моделирования гнева.