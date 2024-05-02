Перечислены правила безопасного купания, которые помогут избежать обращения в медицинские учреждения

Врач Тимаков: при купании важно избегать водоёмов, где обитают перелётные птицы

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нарушение правил безопасности во время купания в летний период может привести к госпитализации. Евгений Тимаков, кандидат медицинских наук, объясняет, как избежать инфекций при охлаждении в жару.

Фото: flickr.com by Nicolas Raymond is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По мнению врача, соблюдение всего нескольких простых правил поможет уменьшить риски для здоровья. Прежде всего, следует плавать только в разрешённых и проверенных местах. Важно избегать контакта с водоёмами, вблизи которых находятся фермы или пастбища. То же самое относится к местам, где размножаются улитки, так как они часто вызывают кишечные и паразитарные инфекции.

"Купаться [безопасно] в тех местах, где нет перелётных птиц, где нет зарослей ряски и камышей", — назвал ещё два совета Евгений Тимаков.