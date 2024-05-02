Перечислены правила безопасного купания, которые помогут избежать обращения в медицинские учреждения

Нарушение правил безопасности во время купания в летний период может привести к госпитализации. Евгений Тимаков, кандидат медицинских наук, объясняет, как избежать инфекций при охлаждении в жару.
По мнению врача, соблюдение всего нескольких простых правил поможет уменьшить риски для здоровья. Прежде всего, следует плавать только в разрешённых и проверенных местах. Важно избегать контакта с водоёмами, вблизи которых находятся фермы или пастбища. То же самое относится к местам, где размножаются улитки, так как они часто вызывают кишечные и паразитарные инфекции.
"Купаться [безопасно] в тех местах, где нет перелётных птиц, где нет зарослей ряски и камышей", — назвал ещё два совета Евгений Тимаков.
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