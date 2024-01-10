Запад предлагает три способа конфискации замороженных активов ЦБ РФ

6:33 Your browser does not support the audio element. Мир

На Западе продолжают обсуждать пути "честной" конфискации замороженных активов у РФ. Их всего три: европейский, американский и просто своровать.

Фото: МВД РФ

Первый вариант — давайте просто своруем

Суть вопроса в том, что после начала СВО более 200 млрд евро активов (облигации, акции, деньги) Центрального банка (ЦБ) РФ были заморожены на территории Евросоюза и на порядок меньше — в других западных банках. В США, например, около 6 млрд долл.

Так как на следующий год финансирование Западом Украины поставлено на паузу из-за отсутствия разного рода консенсусов, то надо срочно найти деньги на её содержание. Родилась идея — конфисковать замороженные средства ЦБ РФ и передать Украине, где дефицит бюджета на 2024 год составляет огромнейшие 42 млрд долл.

В субботу, 6 января, президент Владимир Зеленский в соцсети снова публично призвал западных партнёров "продвигаться к созданию соответствующей правовой базы", которая позволит "законным образом использовать замороженные активы РФ" на нужды Украины.

Надо отметить, что многие политики на Западе призывают вовсе не заморачиваться таким поиском. Например, автор мнения в The Washington Рost считает, что "беспрецедентные времена требуют беспрецедентных мер", и призывает конфисковать активы РФ без всякой юридической базы, иначе "Украина погибнет".

Европейский вариант — отберём только прибыль и возьмём её в кредит

Но есть два как бы правовых варианта.

Первый — европейский — под предлогом "помощи в реконструкции и восстановлении Украины" как бы взять деньги в кредит (видимо, беспроцентный) у РФ, "пока она не выплатит репарации Украине".

Это решение касается не самих замороженных активов, а прибыли от них (уже накоплено около 11 млрд евро), которую хотят выделить на особые счета и их использовать. Механизмы этого процесса обсуждаются, решение вот-вот должен принять Совет ЕС.

Но финансисты бьют тревогу. Европейский центральный банк предупредил, что "прикосновение" к прибылям Euroclear, центрального депозитария ценных бумаг, владеющего активами РФ в Бельгии (119 млрд евро), может дестабилизировать финансовую систему ЕС. А захват самих активов был бы ещё более рискованным делом.

И понятно почему. Никто из контрагентов не захочет вкладываться в евро и в европейский долг.

США нашли обоснование в международном праве — "контрмера"

Второе решение выдвинуто правительством США — сразу всё конфисковать на основе международного права, которое говорит о том, что когда одно государство "наносит вред" другому, то потерпевшая сторона может принять "пропорциональные контрмеры", в том числе экономические.

Но, по международному праву, контрмеры являются прерогативой пострадавших государств, а не третьих стран. Если США или страны ЕС хотят принять такие контрмеры, то они должны объявить РФ войну или хотя бы прямо начать с Россией воевать (отрицают). Если же это обстоятельство не будет учтено, то тогда огромное количество "третьих стран" захочет поучаствовать в дележе имущества США при их нападении на очередную жертву.

Был ли прецедент конфискации в качестве контрмеры? Поскольку право на Западе носит этот характер, это важно. Да, было "наказание" Саддама Хусейна за вторжение в Кувейт в 1990 году. Со счетов ЦБ Ирака конфисковали 52 млрд долларов якобы на восстановление Кувейта. Однако это последовало за соответствующим разрешением Совбеза ООН. Такой ситуации сегодня нет.

Кстати, если бы предложенная Западом интерпретация "контрмеры" действовала в 1990 году, то азиатские страны могли бы конфисковать зарубежные активы любого государства в возглавляемой США коалиции, вторгшейся в Ирак.

Европейцы не пойдут по американскому пути

Администрация Джозефа Байдена призвала найти путь "честного отъёма денег" к концу февраля. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США до сих пор не приняли решения о возможности конфискации суверенных активов РФ для их передачи Украине. Ранее она отмечала, что без одобрения конгресса такое изъятие средств было бы незаконным.

Что же, в конгрессе готов для голосования Закон о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев (Закон о РЕПО), который, являясь экстерриториальным, позволит осуществить европейцам конфискацию. Но желающих в ЕС по указанным выше причинам нет, поэтому закон в США пока не голосуется. А без Европы мера не действенна.

США пострадают, но не Россия

У США с принятием указанного закона тоже возникнут проблемы, поэтому Йеллен волнуется.

Хотя в нём оговаривается, что он действует только против РФ, но если российские активы могут быть конфискованы сегодня, то у кого будут конфискованы завтра?

Иностранцы не только откажутся покупать больше казначейских облигаций США, но и продадут то, что у них есть сейчас. Кстати, уже это происходит. А долг у США — 33 трлн долларов. Вопрос: насколько высоко должны вырасти процентные ставки ФРС, чтобы компенсировать отсутствие спроса?

И не приведёт ли это обвалу долгового рынка США с катастрофическими последствиями для экономики?

И ещё один аргумент против, и отнюдь не последний. Конфискация активов РФ при всех репутационных и экономических рисках для Запада не окажет никакого значимого экономического давления на Россию, которая поддерживает профицит счета текущих операций (227 млрд долларов в 2022 году).

Читайте по теме:

Юридически США готовы к конфискации замороженных активов РФ. Но это даже не полдела

Запад конфискует замороженные активы РФ, но не для передачи Украине

Набиуллина приготовила Западу западню с замораживанием активов ЦБ РФ