Запад конфискует замороженные активы РФ, но не для передачи Украине

5:15 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Запад ищет юридическое обоснование для воровства замороженных российских активов. Это возможно, но Украине эти деньги не достанутся.

Фото: https://34.ua/uploads/770x433_DIR/media_news/2020/01/5e2e8ddec8294130711588.jpeg

США подталкивают ЕС: начинайте изъятие российских активов

На Западе оживилась дискуссия по поводу конфискации и использования российских замороженных средств. Идея "изъять в счёт будущих репараций" Украине финансовые активы РФ существует с начала СВО, но сейчас стала как никогда актуальной, так как средства для киевского режима из бюджетов США и ЕС выделить не удалось.

Как пишет Тhe Financial Times, основные российские активы заблокированы в ЕС (около 210 млрд евро из 260 млрд. долл.) в виде наличных денег и государственных облигаций в евро, долларах и других валютах. США заморозили "лишь" около 5 млрд долл., говорят источники газеты.

В Европе большая часть активов РФ — около 191 млрд евро - хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Во Франции — около 19 млрд евро. В остальных странах — "по мелочи". Американские чиновники считают, что так как их доля в заморозке небольшая, то пусть конфискацию начнёт ЕС, отправив Украине деньги траншами, например, через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития.

В ЕС этот вопрос уже не только обсуждается. Прокуратура Германии начала предварительное рассмотрение запроса на изъятие 720 млн евро, принадлежащих подсанкционному российскому Национальному расчётному депозитарию — подразделению Московской биржи. Германия в целом заморозила активы российских компаний на сумму чуть менее 5 млрд евро.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находясь в Тунисе, рассказал, что США в закрытых контактах объясняют европейцам "как поменять законы", чтобы изъять российские активы.

"Народ (немцы) вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договорённостей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле", — сказал Лавров на пресс-конференции.

Решаться ли европейцы на откровенное воровство?

Пока официальные лица против этого. Такой шаг стал бы угрозой для финансовой системы Евросоюза, ведь суверенные активы РФ защищены международным правом. После такого шага Индия, Китай или монархии Персидского залива окончательно потеряют доверие к евро (а не доллару) и в надёжность хранения активов в ЕС.

Поэтому пока решения сводятся к использованию лишь прибыли, которую получает Euroclear от активов, а не самих активов РФ, но и это решение под вопросом. Речь пока идёт просто о том, чтобы сначала фиксировать и блокировать эту чистую прибыль на отдельных счетах.

Другая опасность состоит в создании прецедента. Другие страны (например в Африке) также могут конфисковать активы у государств ЕС, чтобы компенсировать разграбление их стран колонизаторами. Германия также боится невыплаченных требований о репарациях после Второй мировой войны.

Украина ворованные деньги не получит

Как отмечает Sky News, сомнения во Франции, Германии и Бельгии, связанные с юридическими проблемами, означают, что Украина вряд ли получит деньги в ближайшее время.

Но мы предполагаем, что отдавать Украине эти активы не будут в любом случае, потому что в ЕС своих проблем "выше крыши". Например, соответствующие органы завалены требованиями бизнеса о миллиардных компенсациях в связи с уходом с российского рынка. Поэтому ЕС пустит конфискованные активы на компенсацию компаниям, у которых Россия "отняла бизнес".

Положительное решение придёт, если будет политическое решение об объявлении РФ войны.

В этом случае тем более ЕС будет не до Украины. Но проблема в том, что власть на Западе меняется — сейчас с либералов на изоляционистов. А последние больше думают о том, как бы их страны не разрушились под влиянием деструктивной политики глобалистов. Пока фермеры поливают в Европе здания парламентов навозом, но могут и оружие в руки взять.

РФ готова на зеркальный ответ

Если же конфискация будет задействована, то РФ может аналогично ответить. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Известно, что европейские компании, уходя с российского рынка получают компенсацию, размер которой определяет правительство РФ. Эти средства замораживаются в России на счетах типа С. По словам министра, для зеркального ответа на этих счетах "достаточно средств".

В РФ есть также план по обмену средств на этих счетах на российские активы, замороженные на Западе. Ответа с "той стороны" пока нет.

Читайте по теме: NYT: Конфискация российских активов может привести к разрыву отношений с США

В ЕС рассказали о смене подхода к помощи Украине

Reuters: Украина не сможет быстро получить замороженные российские активы