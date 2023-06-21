Набиуллина приготовила Западу западню с замораживанием активов ЦБ РФ

5:58 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Запад попадёт в западню, устроенную Эльвирой Набиуллиной, если осуществит намерение обеспечить "восстановление Украины" за счёт замороженных активов ЦБ РФ.

Фото: ya.ru

Политики на Западе горят желанием изъять замороженные активы РФ

В Лондоне 21 июня открылась "Международная конференция по восстановлению Украины". Это восстановление должно быть, в основном, обеспечено замороженными активами ЦБ РФ, считают собравшиеся.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала представить план их передачи в пользу Украины "до летних каникул".

"Очевидно, что Россия должна заплатить за причиненные ею разрушения. Поэтому мы с союзниками работаем на тем, чтобы найти законные способы использования российских активов", — сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак .

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия "в конечном итоге" возьмет на себя расходы по восстановлению Украины.

Всемирный банк оценивает затраты на восстановление экономики Украины более чем в 400 млрд долларов (около 366 млрд евро) в ближайшие 10 лет.

Замороженные активы ЦБ РФ составляют, по данным его главы Эльвиры Набиуллиной, около 300 млрд. долл. Как пишут западные СМИ, ЕС долго не мог их найти, но сегодня озвучена сумма около 200 млрд евро — это и средства ЦБ РФ и частных лиц. Сколько заморожено в других юрисдикциях — неизвестно. Некоторые экономисты называют общую сумму в 500 млрд долл.

Международная практика по изъятию активов ЦБ

До сих пор западные банки замораживали активы Ирана, Венесуэлы, но не изымали их. Так как санкции против этих стран были односторонними, то Международный суд ООН в этом году признал незаконной заморозку США части активов Ирана и постановил выплатить ему компенсацию. При этом суд посчитал, что в отношении замороженных активов ЦБ Ирана не обладает нужной юрисдикцией. В связи с этим компенсация будет распространяться только на замороженные активы иранских компаний.

Чтобы избежать таких казусов, в случае активов РФ, основное внимание уделяется "использованию" средств российского ЦБ.

Но, во-первых, этот факт принадлежности сначала надо доказать.

Во-вторых, всегда удивляло, как при таком "подарке" Западу в виде 300 млрд долл., Набиуллина сохранила свой пост в ЦБ после их заморозки. Предположим, что размещение этих средств на Западе — это скоординированный план по дискредитации западных политиков в глазах всего мирового сообщества и нанесению им экономического ущерба.

Да, наживка в 300 млрд — жирная, но не смертельная для экономики РФ. Тем более, что западных активов в РФ, замороженных для продажи — паритетное количество.

В чем смысл западни Набиуллиной

Юристы полагают, что ЦБ РФ (как и любой страны) имеет международный иммунитет от конфискаций, так как этот финансовый институт отделён от государства. Кроме того, нет юридической практики (на Западе — прецедентное право), которая чётко поддерживает отказ в иммунитете ЦБ в качестве контрмеры против действий правительства.

Если будет создан такой прецедент, то иностранные государства через свои ЦБ больше не будут инвестировать активы в страны, производящие конфискацию.

Показательно в этом смысле, что резолюция Генассамблеи ООН о создании реестра ущерба и выплате репараций Украине была проигнорирована 87 государствами (половиной состава): 13 голосов были поданы против, 74 делегации воздержались.

Но Запад это мнение не учитывает и залезает в политическую и финансовую ловушку.

Если какое-либо из действий (по конфискации или использованию процентов на замороженные средства) будет отменено судьёй, то "это станет дипломатической и экономической катастрофой", заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

В этом же контексте Европейский центральный банк (ЕЦБ) считает, что получение процентов от российских замороженных денег подорвет доверие к евро и нарушит финансовую стабильность еврозоны.

"Другие центральные банки, обладающие большими денежными резервами, "повернутся спиной" к евро, особенно если ЕС будет действовать в одностороннем порядке без других стран G7", — говорится в материале FT.

Это усилит альтернативные финансовые "островки", куда польется капитал, уйдя с Запада. Тот же Китай/Гонконг выиграют от этого на все 100%.

Кто первый самый смелый?

Этот вопрос стоит всегда. Американские сенаторы подготовили законопроект, который даст Джо Байдену право конфисковывать российские государственные активы и передавать их Украине. Байден пока молчит. Самой смелой является Канада, которая начала процесс конфискации самолёта Ан-124 и его передачи Украине, и это прецедент. Посмотрим, как ответит РФ.

Многое будет зависеть от хода СВО, от того, выйдет ли конфликт на эскалацию. Но, в любом случае, конфискация или использование активов российского ЦБ подорвёт ключевую область глобального консенсуса в международном экономическом праве: иностранный суверенный иммунитет активов центрального банка, особенно резервов в иностранной валюте, что еще больше скомпрометирует западное руководство в ведении прокси-войны с РФ на Украине.

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