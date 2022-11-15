Генассамблея ООН села в лужу: репарации выплачивает всегда проигравшая сторона

Резолюция Генассамблеи ООН о российских репарациях Украине сама по себе смешна, так как репарации выплачивает всегда проигравшая сторона. Цель этой резолюции ясна: создать нелегитимный орган для изъятия российских активов и ведения войны с РФ на её деньги.

Генассамблея ООН рекомендовала заставить Россию выплатить репарации Украине

В резолюции от 14 ноября говорится, что:

Генассамблея признаёт необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма возмещения ущерба, утраты или вреда, возникающих в результате международно-противоправных деяний Российской Федерации в отношении Украины; Генасамблея рекомендует создание государствами-членами в сотрудничестве с Украиной международного реестра ущерба.

За резолюцию проголосовали 94 государства, среди них все страны Запада, кроме Израиля. Турция тоже в этой кампании. Против "репараций" выступили представители 14 стран, ещё 73 воздержались. Против проголосовали:

Россия,

Белоруссия,

Багамы,

Китай,

Куба,

КНДР,

Эритрея,

Эфиопия,

Иран,

Мали,

Никарагуа,

Сирия,

ЦАР,

Зимбабве.

Воздержались: Бангладеш, Бутан, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Израиль, Непал, Пакистан, Южная Африка, Саудовская Аравия, Сербия и так далее.

Полномочий реализовывать свои решения у Генассамблеи нет, она рекомендует это делать Совету Безопасности, но очевидно уже, что будет вето от РФ и Китая.

Репарации всегда выплачивает проигравшая войну страна

Поспред Украины Сергей Кислица в своём выступлении отметил, что эта резолюция не прецедент, потому что СССР получил репарации от Германии после Великой Отечественной войны, а Кувейт — от Ирака после войны 1990 года. Но это были репарации проигравших — победившим. В данном случае получается, что Украина уже назначена Генассамблеей страной-победительницей.

Но войны выигрываются не в ООН, а на поле боя, и Россия здесь явный фаворит, хотя бы потому, что Россия — ядерная держава.

Сначала выплатите компенсации Сирии, Ливии, Ираку и так далее

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что если заявленные нелегитимные механизмы будут созданы Западом вне ООН, то они будут нацелены на изъятие российских замороженных активов. Он также подчеркнул, что этот прецедент оскорбителен для большинства стран третьего мира.

"Сценарий с воровством и тратой суверенных госактивов задумывается именно теми государствами, которые имеют богатейший послужной список ограбления остального мира. Страны Запада никогда не рассматривали репарации в качестве способа искупить собственные грехи. Они вспомнили об этом лишь сейчас, когда репарации приглянулись им как удобный инструмент для ограбления очередного государства", — сказал Небензя.

Об этом же заявил представитель Сирии, который отметил, что почему-то нет речи о выплатах компенсаций Сирии за то, что на её территории устроили США и их союзники.

Воздержавшиеся подумали о том, что следующими заплатят они

Индия поставила под сомнение, будет ли процесс возмещения ущерба способствовать усилиям по урегулированию конфликта, и предостерегла от создания прецедентов посредством таких резолюций.

"Мы не должны создавать механизмы или создавать прецеденты без надлежащей международно-правовой проверки, которые имеют последствия для будущего функционирования ООН и международной экономической системы. Нам нужно избегать шагов, которые исключают или ставят под угрозу возможность диалога, переговоров и скорейшего прекращения этого затянувшегося конфликта", сказала посол Индии в ООН.

В Израиле объяснили, что страна опасается принятия таких же нелегитимных решений в отношении возможных израильских репараций Палестине. Кстати, Турция могла бы тоже предварительно озаботиться, но нет, теперь Анкаре придётся выплачивать репарации Сирии и курдам, если они с помощью США создадут своё государство. Или грядут глубокие имидживые потери.

Ответ РФ будет симметричным

РФ не признает ни механизм, ни орган возмещения ущерба, который будет создан, ни реестр ущерба, ни законность отбора её средств. Но ответит ли она, если это случится? Самый лучший ответ — выигрывать СВО и брать репарации с Запада. Но есть и промежуточные варианты.

российские компании перестанут погашать кредиты, выданные западными банками. По подсчётам — это больше чем 400 млрд долларов. Возможно, эти выплаты будут накапливаться на спецсчёте в ЦБ РФ, и после изъятия оттуда эквивалентной суммы можно ставить условия на продолжение выплат.

прямая национализация западных активов в РФ, которые оцениваются в более, чем 300 млрд долларов. Пока же западные компании уходят из РФ, продавая свой бизнес, и даже с гарантией вернуться.

всем нормальным партнёрам доказывать, что репутация западной финансовой системы нулевая, и призывать уходить в золото и торговлю в национальных валютах. Возможно, изобрести общую валюту для неприсоединившихся стран.

Поддержка Китая обеспечена России

Эта антироссийская резолюция впервые набрала так мало сторонников. 143 страны проголосовали за резолюцию от 12 октября, осуждающую Россию за "незаконную аннексию" территории Украины. В том голосовании пять выступили против документа, а 35 воздержались. Среди стран, выступивших против, были

Россия,

Китай,

Куба,

Мали,

Эфиопия.

Китай последовательно голосует против антироссийских резолюций. Понятно, что страна, с которой США требовали триллионы долларов компенсаций за якобы выпуск из лаборатории вируса COVID, не пойдёт им навстречу. И в СБ ООН будет ветировать все процедуры по реализации рекомендаций Генассамблеи.

Нет сомнений, что поддержка Китая РФ и в будущем гарантирована, и она была оговорена лично между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином перед открытием Олимпиады в Пекине, которую Запад подверг дипломатическому бойкоту.

Пекин прекрасно понимает, что если Россия не выиграет эту войну с Западом, то следующим на расправу будет он.

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