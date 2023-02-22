Замороженные активы ЦБ РФ снова не нашли в ЕС. И не найдут

Европейцы продолжают искать замороженные ими же активы ЦБ РФ и не могут найти. А "был ли мальчик", или европейские банки уже украли деньги и "включают дурочку"?

Активы ЦБ РФ заморожены, но не идентифицированы

Латвийское издание Delfi сообщило во вторник, что Евросоюз до сих пор не нашёл те самые 300 млрд долларов резервов Центрального Банка (ЦБ) России, которые были "заморожены" после начала СВО и которые ЕС собирается передать Украине.

Ранее об этом же заявлял Американский аналитический центр при НАТО Atlantic Council. По данным Центра, "общая сумма известных, идентифицированных активов" составляет менее трети от суммы 300 миллиардов долларов, и "в рамках консультаций проводится интенсивная работа по определению того, где находится остальная часть, и какой российской организации что принадлежит".

Набиуллина потроллила коллег?

По словам одного из источников Delfi, оценки объёмов зарубежных активов России основаны исключительно на оценках самого российского ЦБ, сделанных до начала спецоперации. Такую сумму назвала глава российского регулятора Эльвира Набиуллина в апреле прошлого года.

Собеседник Delfi заявил, что в реальности сумма заблокированных активов значительно ниже. Кроме того, он пожаловался на несогласованность действий центральных банков стран — членов ЕС — и недостаточный обмен информацией с соответствующими органами Еврокомиссии.

Исходя из этих жалоб, есть предположение, что:

Набиуллина потроллила Запад,

деньги и не очень ищут, потому что их надо отдать Украине, в то время как на счетах они приносят доход.

А что, если ЦБ удачно вывел активы до начала СВО?

Как сказал Pravda.Ru директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономический наук Константин Ордов, за короткий срок вывести 300 млрд долларов невозможно, но если речь идёт о 30 млрд, то да — "через уступку прав, через вопрос каких-то дисконтов".

"Вполне вероятно, мы всё это время не сидели, сложа руки, а использовали параллельные методы и возможности для вывода средств из-под заморозки", — сказал эксперт.

Константин Ордов напомнил, что была фирма "Нога", которая постоянно терроризировала РФ за "достаточно небольшой государственный долг, который в конце концов был выкуплен".

"В мире эти истории продажи, покупки долгов, в том числе, и государства существуют. И практика правовая есть. Поэтому вполне вероятно эти, так или иначе, замороженные активы можно было бы уступить кому-то ещё, кто сможет их истребовать совершенно на законных основаниях", — сказал эксперт.

То есть, деньги вернулись в РФ при помощи европейских финансистов за неплохое вознаграждение. Пути финансов часто бывают странными и запутанными.

Почему активы ЦБ РФ не видны Евросоюзу

Есть также вариант, что ЦБ РФ готовился к событиям, которые могут произойти в 2022 году, и разместил часть средств в различных банках и юрисдикциях таким образом, чтобы было очень сложно определить конечного бенефициара — с помощью цепочки трастов и компаний.

Пока эти деньги не трогают, их никто "не видит".

Константин Ордов также пояснил, что резервы, вложенные в долговые облигации — либо государственные, либо частных компаний, трудно идентифицировать без информации со стороны ЦБ РФ или надо доказать, что они принадлежат правительству Российской Федерации. Это, по словам эксперта, невозможно.

Некоторые специалисты считают, что средства, вложенные в ценные бумаги, если они осели в брокерских компаниях, есть шанс вернуть с помощью цепочки брокерских операций. Если компания зарегистрирована не в стране, которая наложила на Россию санкции, то она не обязана раскрывать такую информацию.

Если же долговые облигации уже куплены, то они хранятся в депозитарии — в виде записи на счетах. Если депозитарии не подотчётны ФРС или Европейскому ЦБ, то информация также останется нераскрытой.

Деньги Каддафи не дают спать спокойно

Вполне вероятно, что банковские структуры ЕС украли активы ЦБ РФ, но делают вид, что их не обнаружили.

Бельгийский журнал Le Vif обнаружил в 2017 году, что 11 млрд евро, принадлежавших ливийским инвестиционным структурам, которые работали в интересах семьи бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, пропали с замороженных в 2011 году счетов в бельгийском банке Euroclear.

Журналисты Le Vif смогли выдвинуть только одну гипотезу "естественного" исчезновения денег — если с 2013 по 2017 годы ценные бумаги почти 500 крупных компаний, в которые были вложены основные ливийские средства, обесценились бы на 70%. Однако, этот вариант сами же авторы материала опровергли, поскольку все основные индексы за этот период только выросли.

Где сейчас накапливает резервы ЦБ РФ?

По словам Константина Ордова, Центральный банк сегодня не озвучивает направлений инвестирования, либо озвучивает с задержкой. Но эксперт предполагает, что два вида активов теперь считаются для ЦБ формой сохранения средств — это юани и золото.

По его словам, международные резервы стоит создавать в рамках гарантированных обязательств двухсторонних отношений с основными торговыми партнерами, поэтому одних юаня и золота было бы явно недостаточно и экономически и финансово нецелесообразно.

Поэтому Константин Ордов не исключает, что резервы накапливаются в ЦБ РФ ещё и в валютах или в долговых финансовых инструментах других стран, с которыми у РФ развиваются торговые отношения — "как некий задел для развития этих торговых отношений".

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