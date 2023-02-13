Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кадыров заявил, что был в курсе плана перегруппировки войск ВС РФ в ходе СВО на Украине
Писательница Дарья Донцова сообщила о лечении рака кишечника у её мужа Александра
Кадыров заявил, что все задачи спецоперации ВС РФ на Украине будут выполнены до конца года
Эксперт Минздрава: российские врачи имеют право лечить больных без их согласия
Генерал ФСБ Михайлов: США тратят много сил на создание диверсионной структуры в РФ
Алаудинов находится в больнице после отравления, заявил Кадыров
Кадыров: западные истребители недолго пробудут на Украине
Песков: данные о вероятности проведения второй волны мобилизации отсутствуют
Белорусский телеведущий Григорий Азарёнок пригрозил Польше "Искандерами" ВС РФ

The Japan Times: Запад столкнулся с проблемами при попытке конфискации российских активов

Мир

Процесс конфискации российских активов стал проблемой для стран Запада, сообщил журналист издания The Japan Times Адам Плоурайт.

The Japan Times: Запад столкнулся с проблемами при попытке конфискации российских активов

После того, как Россия начала спецоперацию на Украине, Запад заморозил российские активы на сумму более 300 миллиардов долларов. Однако конфискация средств обернулась проблемой для США и ЕС.

"О захвате российских активов легче сказать, чем сделать. Идея соблазнительно проста. Запад хочет передать Украине миллиарды долларов замороженных российских средств, но он сталкивается с серьёзными юридическими проблемами", — отмечается в материале.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что как можно быстрее разработает механизмы передачи Киеву российских активов, которые делятся на частные и государственные. Однако есть проблема: законодательство ЕС позволяет арестовывать частные активы, если будет доказано их преступное происхождение.

"Как вы собираетесь доказать, что они (арестованные активы) представляют собой доходы от преступлений без сотрудничества России?" — задал вопрос Плоурайт.

Вторая проблема заключается в том, что Москва может выиграть международные суды и вернуть свои материальные ценности.

Третья проблема — суверенный иммунитет, под котором находятся резервы Центробанка РФ.

Таким образом, конфисковать российские активы не получится так просто, как кажется американским и европейским чиновникам, подчеркнул автор статьи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Кулеба предупредил о "великих событиях" 24 февраля, которые запомнит Россия

Россия запомнит, как мир отметит годовщину начала специальной военной операции, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины Кулеба: Россия запомнит, как мир отметит годовщину начала СВО
МК: войска ВС РФ применили на Украине новую тактику ракетных ударов с обманом ПВО
ВС РФ применили новую тактику ударов
Нефть резко подорожает на фоне сокращения сырья добычи Россией — эксперт аль-Джавабара
Снайпер ВС РФ ликвидировал двух наёмников одним выстрелом
Россия остаётся наиболее последовательным сторонником Сербии по проблеме Косово Михаил Плисюк Открытость и правдивость свойственны Водолеям, рожденным 13 февраля Соломон Соловьев Зеленский напугал молдавских политиков так, что весь кабмин ушёл в отставку Ольга Лебедева
ВСУ нанесли удар по командному пункту "Востока" из-за неудачи
В Евросоюзе наркоманы хотят быть похожими на Зеленского
Военнопленные рассказали про обман со стороны командования ВСУ
Военнопленные рассказали про обман со стороны командования ВСУ
Последние материалы
Кадыров: российские военные на Украине полностью оснащены и обучены
Певец Александр Маршал заявил, что актёр Смольянинов* сбежал от службы в ВСУ
Кадыров заявил, что войска ВС РФ воюют на Украине не в полную силу, но терпение может лопнуть
Россия остаётся наиболее последовательным сторонником Сербии по проблеме Косово
Кадыров назвал отвод войск ВС РФ с территорий Украины военно-тактическим ходом
Вена должна выдавать визы российским политикам под санкциями - глава МИД Австрии Шалленберг
Депутат Елена Ямпольская заявила, что Александр Филиппенко "разрушил своё будущее" после отъезда из России
Кадыров: ради безопасности России нужно освободить Харьков и Одессу
Гундаров объяснил, как морской дрон-камикадзе ВС РФ подорвал мост в Затоке под Одессой
CNN: финансовая помощь Запада вынуждает Владимира Зеленского бороться с коррупцией на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников