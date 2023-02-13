The Japan Times: Запад столкнулся с проблемами при попытке конфискации российских активов

Процесс конфискации российских активов стал проблемой для стран Запада, сообщил журналист издания The Japan Times Адам Плоурайт.

После того, как Россия начала спецоперацию на Украине, Запад заморозил российские активы на сумму более 300 миллиардов долларов. Однако конфискация средств обернулась проблемой для США и ЕС.

"О захвате российских активов легче сказать, чем сделать. Идея соблазнительно проста. Запад хочет передать Украине миллиарды долларов замороженных российских средств, но он сталкивается с серьёзными юридическими проблемами", — отмечается в материале.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что как можно быстрее разработает механизмы передачи Киеву российских активов, которые делятся на частные и государственные. Однако есть проблема: законодательство ЕС позволяет арестовывать частные активы, если будет доказано их преступное происхождение.

"Как вы собираетесь доказать, что они (арестованные активы) представляют собой доходы от преступлений без сотрудничества России?" — задал вопрос Плоурайт.

Вторая проблема заключается в том, что Москва может выиграть международные суды и вернуть свои материальные ценности.

Третья проблема — суверенный иммунитет, под котором находятся резервы Центробанка РФ.

Таким образом, конфисковать российские активы не получится так просто, как кажется американским и европейским чиновникам, подчеркнул автор статьи.