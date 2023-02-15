Швейцария не нашла оснований для передачи Украине российских активов

Министерство юстиции Швейцарии не видит юридических оснований для передаче Украине замороженных частных российских активов.

В сообщении ведомства сообщается, что "рабочая группа под руководством Министерства юстиции Швейцарии пришла к выводу, что конфискация частных российских активов противоречит Конституции и существующему правовому порядку".

Вместе с тем, говорится, что Россия якобы нарушила международное право. А потому, "в принципе", обязана возместить ущерб.

Также указывается, что на международном уровне обсуждается возможность конфискации валютных резервов российского ЦБ и Швейцария следит за этими дискуссиями.

Ранее представители Евросоюза заявляли, что могут использовать прибыль от использования российских активов. Однако речи об их конфискации не идёт, поскольку они были заморожены в рамках санкций. А стало быть, после изменения ситуации эти средства придётся вернуть.

По некоторым данным, в Евросоюзе были заморожены российские активы на сумму 300 миллиардов долларов и еще 19 миллиардов частных активов. Правда, ситуация с ними запутанная, европейские чиновники признают, что не знают, где эти активы.

В Швейцарии же, по данным банка Credit Suisse, заморожены российские активы — как государственные, так и частные — на общую сумму 50 миллиардов долларов.

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