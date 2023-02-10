Киевские власти собираются продать на аукционах замороженные российские активы. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он уточнил, что все вырученные от этого средства Киев собирается потратить на восстановление Украины: её энергообъектов, разминирование населённых пунктов и строительство нового жилья.
"Правительство запустит открытые и прозрачные аукционы по продаже конфискованного российского имущества. Сегодня одобрили постановление, регулирующее их продажу", — написал Шмыгаль в своём Telegram-канале.
До этого Эндрю Адамс, глава рабочей группы Минюста США, занимающейся выявлением и арестом подсанкционных российских активов, сообщил, что Белый дом намерен начать передачу Украине замороженных российских активов в самом ближайшем будущем. По его словам, сначала эти средства будут поступать в Госдепартамент, а потом уже оттуда идти Киеву.
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