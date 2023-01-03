Bloomberg: Германия выступает за передачу российских активов Украине

Немецкие власти готовы поддержать требование Украины использовать замороженные российские активы, если другие страны Евросоюза одобрят такую инициативу, сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Чиновники рассказали изданию, что глава МИД Германии Анналена Бербок выступает за рассмотрение вопроса о конфискации замороженных российских активов. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сомневается в необходимости таких действий. По его мнению, конфискация создаст опасный прецедент и создаст для властей ЕС юридические проблемы.

"Правительство канцлера Олафа Шольца поддерживает требование Украины о военных репарациях, но еще не заняло официальную позицию в отношении конфискации активов у российского государства", — отмечается в статье.

Одни члены камина занимают активную позицию по этому вопросу, а другие призывают не спешить с конфискацией и найти "законные способы".

Собеседник издания считает, что судебные тяжбы по этому вопросу могут затянуться на годы.