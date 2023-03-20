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Любовь Степушова

Правительство РФ спрятало доллары для финансирования СВО на Украине

5:11
Экономика » Финансы » Деньги

Правительство Михаила Мишустина нашло креативный выход, как в условиях тотальных санкций на российское сырьё обеспечить выполнение бюджета на 2023 год, в том числе, в разделе финансирования СВО на Украине.

Правительство РФ спрятало доллары для финансирования СВО на Украине

Мишустин формирует "заначку" в офшорах

Запад ввёл множество санкций на российские нефтегазовые доходы, начиная от эмбарго и заканчивая ценовым потолком, надеясь сократить доходность бюджета РФ и сделать невозможным финансирование СВО и соцвыплаты населению.

Однако, в 2022 году правительство РФ смогло отложить в секрете от западных фискальных органов в офшорах около 80 млрд долларов, заработав их на экспорте сырьевых ресурсов — всего на сумму 227 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg. Эти деньги отложили для правительства Мишустина российские экспортёры сырья, в которых государство имеет контрольный пакет акций, вложив их в недвижимость и инвестиции за рубежом.

Найти, где именно лежат средства, и кто ими управляет, очень сложно из-за слишком высокого уровня диверсификации активов, отмечает издание.

Спрятанные доходы обеспечат исполнение бюджета РФ

Опрошенные Bloomberg Economics эксперты считают, что "заначка" помогла:

  • нивелировать заморозку международных резервов России;
  • возместить дефицит бюджета в январе.

Причём, выручка формировалась при продаже нефти не с дисконтами, как считается, а по 70 и выше долларов за баррель. Об ранее сообщали и другие западные аналитики.

Кремль смог фактически возместить то, что потерял (при заморозке), сказала собеседник агентства, экономист британского Международного института стратегических исследований Мария Шагина.

По словам Александра Кнобеля из государственной Всероссийской академии внешней торговли, для правительства активы, накопленные за границей, являются ресурсом.

"Формально такие "теневые резервы" могут быть по-разному обращены в пользу государства", — сказал Кнобель.

По данным Минфина РФ, дефицит федерального бюджета РФ в январе-феврале 2023 года, по предварительным данным, составил 2,581 трлн рублей (34 млрд долларов), приблизившись к годовому плану в 2,925 трлн рублей.

То есть, если креативный выход найден, то соцвыплаты населению и траты на СВО вне опасности.

Учитывая, что страны Запада прикладывают массу усилий, чтобы найти замороженные российские деньги в западных банках и отдать их Украине, "теневые деньги" российских властей не будут Москвой афишироваться.

"Заначку" Минфина невозможно конфисковать

Как сказал Pravda.Ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев, скорее всего, приобретаемые активы расположены на тех счетах, в тех банках, и в тех странах, которые не подпадают под санкции. Эксперт уточнил, что Запад блокирует не счета, а действия подчинённых им финансовых учреждений на проведение определённых операций.

"А если эти деньги расположены в финансовых организациях, которые не подвластны действиям Соединённых Штатов, то дальше ими можно распоряжаться — проводить определённые операции, которые нужны владельцу этого счёта", — сказал эксперт.

По его словам, чтобы конфисковать эти средства, нужен веский юридический повод. Надо "признать эти средства незаконными или террористическими, или принадлежащими незаконным формированиям, и то надо ещё постараться статью подыскать, на основании чего можно это конфисковать".

"А такую юридическую статью они в течение года ищут и найти не могут, и не смогут, потому что она не существует в природе", — отметил Михаил Беляев.

Как ранее отмечалось, ЦБ РФ накопил значительные золото-валютные резервы накануне СВО в размере 300 млрд долларов. Они были заморожены, однако до сих пор локализованы только частично, что вызывает недовольство западных политиков.

При этом, президент РФ Владимир Путин уверяет, что ВВП РФ растёт уже семь месяцев. Значит, для этого есть источники, и видимо, речь идёт, в том числе, о хорошо спрятанных резервах, по оценкам специалистов Bloomberg, давших теневой прирост ВВП РФ в 2022 году в 5%.

При этом, незамороженных резервов в ФНБ РФ хватит, чтобы покрыть дефицит бюджета в 10 трлн рублей.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нефть война россия деньги доллар михаил мишустин экономика россии
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