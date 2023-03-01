Liberation: после "заморозки" активов России у Запада начались проблемы

2:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

В странах Запада на самом высоком уровне заявляется о возможности конфискации замороженных российских активов и передачи их на "восстановление Украины". Правда, при этом неизменно подчёркивается, что реализовать эту идею на практике пока что затруднительно по юридическим причинам.

Этот аргумент, впрочем, мало воздействует на Польшу и страны Прибалтики, которые наиболее рьяно настаивают на конфискации российских активов.

В материале Liberation их предложение называют "привлекательным". Но признают, что его очень трудно реализовать с точки зрения международного права.

США и страны Евросоюза заморозили в общей сложности более 300 миллиардов евро российского Центробанка и 19 миллиардов евро, которые принадлежат частным лицам. И хотя эти средства подпадают под разные юридические нормы, но и в том, и в другом случае их изъятие сложный процесс, который к тому же противоречит международному праву, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Резервы российского Центробанка – это государственные деньги, защищенные международным правом и концепцией суверенного иммунитета. В EC предложили создать новую структуру для управления замороженными российскими активами с целью их инвестирования и использования вырученных средств в пользу Украины. Однако у этой идеи нашлось гораздо больше недостатков, чем достоинств.

Как отметил экономист Николя Верон, возврат инвестиций создаёт такие же юридические проблемы, как и прямая конфискация, но при этом приносит гораздо меньшую прибыль. Интересно, следует ли понимать экономиста так, что проще украсть, то бишь конфисковать?

К тому же, как уже известно, в Брюсселе точно не знают, где хранятся замороженные российские активы. Не все страны предоставили соответствующую информацию. И не факт, что предоставят - одни не уверены, что законно, другие хотят защитить свои компании в России.

"Европейские санкции хоть и продлеваются, но по определению являются временными, а это означает, что замороженные на данный момент средства придется вернуть их российскому владельцу", — подчёркивается в материале французского издания.

Конечно, эти соображения не являются свидетельством того, что на Западе откажутся от попыток конфискации российских средств. Тем более, что прецеденты уже были - в тех же США, например. Но до сей поры речь шла о средствах частных лиц.