РФ подготовилась к войне: нефтяной рынок выходит из-под диктата США

4:24 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Нефть

Основные продавцы и покупатели нефти не хотят следовать американскому диктату на мировом рынке, в частности — потолку цены. Это серьёзная победа России, которая делает главные санкции США бесперспективными.

Саудовская Аравия откажется от продажи своей нефти по потолку цены

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман заявил в интервью Energy Intelligence, что его страна — крупнейший экспортёр нефти — не будет продавать нефть ни одной стране, которая введёт ценовой потолок.

"Мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая налагает предел цен на наши поставки, и мы сократим добычу нефти. И я не удивлюсь, если другие поступят так же", — сказал принц.

По его словам, потолок приведёт "к индивидуальным или коллективным ответным реакциям с невыносимыми последствиями в виде массовой волатильности и нестабильности" на рынке.

Министр отметил, что ОПЕК-плюс будет придерживаться соглашения о сокращении добычи, согласованного в октябре прошлого года. Комментируя, американский закон NOPEC* чиновник отметил, что он также (как и "потолок") "подорвет инвестиции в нефтяные мощности и приведёт к серьёзному сокращению глобальных поставок будущего спроса", — сказал Абдель Азиз бин Салман.

То есть, саудовец предупредил, что если американцы примут решение ограничить ценообразование на нефть стран ОПЕК под предлогом антимонопольного регулирования, как сделали в отношении РФ, то кризис поставок поднимет цену за баррель до небес.

Индия не будет покупать российскую нефть по потолку цены

С другой стороны, Индия — крупнейший в мире покупатель нефти — опровергла сведения о том, что придерживается потолка на нефть при покупке российской нефти, о чём ранее сообщил Bloomberg.

"Индия не подписывала никаких соглашений с западными державами о введении потолка цен на российскую нефть", — сказал Reuters анонимный источник в министерстве нефти Индии.

Россия хорошо подготовилась к санкциям

Такие разные данные из одного министерства свидетельствуют о том, что индийцы говорят одно, а делают другое. Это говорит о том, что РФ хорошо подготовилась к санкциям, что обеспечило доходы для ведения СВО и прокси-войны с Западом.

Это:

собственный теневой танкерный флот (600 судов);

продажа нефти в национальных валютах;

указывание в договорах консалтинговых сумм, которые не входят в цену собственно нефти;

собственный страховой сервис. Минфин США сообщил, что Россия продаёт 75% нефти, не прибегая к использованию западных услуг.

Саудовская Аравия и Индия являются суверенными странами и также обеспокоены своим национальными интересами — пополнением бюджетов. Именно это, в первую очередь, ставит эти страны на сторону баррикады, которую занимает в прокси-войне с Западом РФ. Но административный ресурс США никто не отменял, значит, и дипломатия РФ хорошо поработала.

*Справка. Сенаторы США повторно в феврале представили в конгресс так называемый законопроект о "Запрещении нефтедобывающих и экспортирующих картелей" (NOPEC), чтобы заставить ОПЕК+ отменить сокращение добычи. В случае принятия, закон NOPEC позволит подать в суд на национальные нефтяные компании ОПЕК за монополистическую практику.

Потолок цен введён Западом на всю российскую нефть, перевозимую морским путём, без указаний конкретных её сортов в размере 60 долларов за баррель. По данным исследования группы экономистов из университетов Европы и США, после введения ценового потолка, который должен был удержать цену на российскую нефть ниже потолка, средневзвешенная цена российской нефти, включающая все её экспортные сорта, составила около $74 за баррель.

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