Основные продавцы и покупатели нефти не хотят следовать американскому диктату на мировом рынке, в частности — потолку цены. Это серьёзная победа России, которая делает главные санкции США бесперспективными.
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман заявил в интервью Energy Intelligence, что его страна — крупнейший экспортёр нефти — не будет продавать нефть ни одной стране, которая введёт ценовой потолок.
"Мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая налагает предел цен на наши поставки, и мы сократим добычу нефти. И я не удивлюсь, если другие поступят так же", — сказал принц.
По его словам, потолок приведёт "к индивидуальным или коллективным ответным реакциям с невыносимыми последствиями в виде массовой волатильности и нестабильности" на рынке.
Министр отметил, что ОПЕК-плюс будет придерживаться соглашения о сокращении добычи, согласованного в октябре прошлого года. Комментируя, американский закон NOPEC* чиновник отметил, что он также (как и "потолок") "подорвет инвестиции в нефтяные мощности и приведёт к серьёзному сокращению глобальных поставок будущего спроса", — сказал Абдель Азиз бин Салман.
То есть, саудовец предупредил, что если американцы примут решение ограничить ценообразование на нефть стран ОПЕК под предлогом антимонопольного регулирования, как сделали в отношении РФ, то кризис поставок поднимет цену за баррель до небес.
С другой стороны, Индия — крупнейший в мире покупатель нефти — опровергла сведения о том, что придерживается потолка на нефть при покупке российской нефти, о чём ранее сообщил Bloomberg.
"Индия не подписывала никаких соглашений с западными державами о введении потолка цен на российскую нефть", — сказал Reuters анонимный источник в министерстве нефти Индии.
Такие разные данные из одного министерства свидетельствуют о том, что индийцы говорят одно, а делают другое. Это говорит о том, что РФ хорошо подготовилась к санкциям, что обеспечило доходы для ведения СВО и прокси-войны с Западом.
Это:
Саудовская Аравия и Индия являются суверенными странами и также обеспокоены своим национальными интересами — пополнением бюджетов. Именно это, в первую очередь, ставит эти страны на сторону баррикады, которую занимает в прокси-войне с Западом РФ. Но административный ресурс США никто не отменял, значит, и дипломатия РФ хорошо поработала.
*Справка. Сенаторы США повторно в феврале представили в конгресс так называемый законопроект о "Запрещении нефтедобывающих и экспортирующих картелей" (NOPEC), чтобы заставить ОПЕК+ отменить сокращение добычи. В случае принятия, закон NOPEC позволит подать в суд на национальные нефтяные компании ОПЕК за монополистическую практику.
Потолок цен введён Западом на всю российскую нефть, перевозимую морским путём, без указаний конкретных её сортов в размере 60 долларов за баррель. По данным исследования группы экономистов из университетов Европы и США, после введения ценового потолка, который должен был удержать цену на российскую нефть ниже потолка, средневзвешенная цена российской нефти, включающая все её экспортные сорта, составила около $74 за баррель.
Читайте по теме: Минфин США: потолок цен на нефть из России может выйти Западу боком
Hindustan Times: США предают страны G7 в вопросе потолка цен на российскую нефть
Катастрофа для США: Иран и Саудовская Аравия налаживают отношения
Популярнейший российский маркетплейс Wildberries может столкнуться с масштабной забастовкой на своих пунктах выдачи. Она связана с новыми финансовыми условиями.