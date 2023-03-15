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Любовь Степушова

РФ подготовилась к войне: нефтяной рынок выходит из-под диктата США

4:24
Экономика » Сырье » Нефть

Основные продавцы и покупатели нефти не хотят следовать американскому диктату на мировом рынке, в частности — потолку цены. Это серьёзная победа России, которая делает главные санкции США бесперспективными.

РФ подготовилась к войне: нефтяной рынок выходит из-под диктата США

Саудовская Аравия откажется от продажи своей нефти по потолку цены

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман заявил в интервью Energy Intelligence, что его страна — крупнейший экспортёр нефти — не будет продавать нефть ни одной стране, которая введёт ценовой потолок.

"Мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая налагает предел цен на наши поставки, и мы сократим добычу нефти. И я не удивлюсь, если другие поступят так же", — сказал принц.

По его словам, потолок приведёт "к индивидуальным или коллективным ответным реакциям с невыносимыми последствиями в виде массовой волатильности и нестабильности" на рынке.

Министр отметил, что ОПЕК-плюс будет придерживаться соглашения о сокращении добычи, согласованного в октябре прошлого года. Комментируя, американский закон NOPEC* чиновник отметил, что он также (как и "потолок") "подорвет инвестиции в нефтяные мощности и приведёт к серьёзному сокращению глобальных поставок будущего спроса", — сказал Абдель Азиз бин Салман.

То есть, саудовец предупредил, что если американцы примут решение ограничить ценообразование на нефть стран ОПЕК под предлогом антимонопольного регулирования, как сделали в отношении РФ, то кризис поставок поднимет цену за баррель до небес.

Индия не будет покупать российскую нефть по потолку цены

С другой стороны, Индия — крупнейший в мире покупатель нефти — опровергла сведения о том, что придерживается потолка на нефть при покупке российской нефти, о чём ранее сообщил Bloomberg.

"Индия не подписывала никаких соглашений с западными державами о введении потолка цен на российскую нефть", — сказал Reuters анонимный источник в министерстве нефти Индии.

Россия хорошо подготовилась к санкциям

Такие разные данные из одного министерства свидетельствуют о том, что индийцы говорят одно, а делают другое. Это говорит о том, что РФ хорошо подготовилась к санкциям, что обеспечило доходы для ведения СВО и прокси-войны с Западом.

Это:

  • собственный теневой танкерный флот (600 судов);
  • продажа нефти в национальных валютах;
  • указывание в договорах консалтинговых сумм, которые не входят в цену собственно нефти;
  • собственный страховой сервис. Минфин США сообщил, что Россия продаёт 75% нефти, не прибегая к использованию западных услуг.

Саудовская Аравия и Индия являются суверенными странами и также обеспокоены своим национальными интересами — пополнением бюджетов. Именно это, в первую очередь, ставит эти страны на сторону баррикады, которую занимает в прокси-войне с Западом РФ. Но административный ресурс США никто не отменял, значит, и дипломатия РФ хорошо поработала.

*Справка. Сенаторы США повторно в феврале представили в конгресс так называемый законопроект о "Запрещении нефтедобывающих и экспортирующих картелей" (NOPEC), чтобы заставить ОПЕК+ отменить сокращение добычи. В случае принятия, закон NOPEC позволит подать в суд на национальные нефтяные компании ОПЕК за монополистическую практику.

Потолок цен введён Западом на всю российскую нефть, перевозимую морским путём, без указаний конкретных её сортов в размере 60 долларов за баррель. По данным исследования группы экономистов из университетов Европы и США, после введения ценового потолка, который должен был удержать цену на российскую нефть ниже потолка, средневзвешенная цена российской нефти, включающая все её экспортные сорта, составила около $74 за баррель.

Читайте по теме: Минфин США: потолок цен на нефть из России может выйти Западу боком

Hindustan Times: США предают страны G7 в вопросе потолка цен на российскую нефть

Катастрофа для США: Иран и Саудовская Аравия налаживают отношения

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нефть индия бизнес деньги россия саудовская аравия
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