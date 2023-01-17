Индия и Китай на плечах России вползают на европейские рынки

Западные санкции на российские нефть и нефтепродукты не работают, и в ЕС это прекрасно осознают, как и в Британии. Бенефициарами ситуации являются Индия и Китай.

В Брюсселе и Лондоне делают вид, что их санкции работают

5 февраля вступит в силу эмбарго на поставки нефтепродуктов из РФ на европейский рынок. Эмбарго будет введено не на всю продукцию, а только на закупаемую выше "потолка" цены.

Всё это время европейские трейдеры запасались дизельным топливом, чтобы пережить потери в объёме около 600 тыс. барр. дизеля в сутки.

Учитывая, что дополнительных мощностей по производству дизельного топлива в мире нет, то выход на последующий период был найден — Китай и Индия будут перерабатывать российскую нефть и поставлять в ЕС в качестве дизельного топлива, пишет Bloomberg.

Издание указывает, что Индия с начала введения санкций стала одним из крупнейших покупателей российской нефти. Reuters пишет, что как минимум четыре китайских супертанкера доставляют российскую нефть Urals в Китай после введения на неё месяц назад странами Евросоюза и G7 также потолка цен.

Такая торговля — через третьи страны, не нарушает правила ЕС, но подчёркивает неэффективность, присущую антироссийским санкциям. Также надо учесть, что второй по мощности НПЗ Индии компании Nayara Energy принадлежит на 49% "Роснефти".

И британцы, и европейцы прекрасно знают, что в переработанном состоянии продолжают закупать российскую нефть, но делают вид, что санкции работают. Между тем, нефтегазовые доходы РФ выросли за прошлый год на 28%.

Индия пригрозила санкциями РФ для успокоения западных политиков

При этом, притворяются не только они, но и остальные участники рынка нефти и нефтепродуктов.

Так, Индия послала сигнал, что как только цена на российскую нефть подберётся к потолку, установленному 60 долл. за баррель, она тут же подумает о сокращении поставок из России.

Сейчас российская нефть торгуется по цене около 40 долл. за баррель в балтийском порту Приморск. А Brent — около 80 долл. за баррель. То есть стоимость российской нефти почти наполовину дешевле эталонной марки Brent и на 20 долл. ниже установленного "потолка". Россия вынуждена торговать с дисконтом, так как увеличилась стоимость страхования и фрахта морских перевозок.

При таком раскладе вряд ли Индия присоединится к санкциям. Российская нефть стала стабилизирующим фактором на рынке Азии, который раньше был очень дорогим. Товары Индии и Китая, производимые на более дешёвой энергии (вместо ЕС) становятся более конкурентноспособными, то есть выигрывают не только компании нефтесектора на разнице цен, но и в целом экономика этих стран.

Так что Нью-Дели просто страхует себя от резкой критики в западной политике.

Москва закрывает глаза на торговлю с недружественными странами

Удивительно, но притворяется также и Россия. Хотя Минэнерго подтвердило, что в дальнейшем российские компании не будут работать с трейдерами, которые соблюдают ограничения цен на нефть в любом виде, но в опубликованном (спустя почти месяц) после введения санкций приказе содержится норма, запрещающая поставку нефти только в том случае, если в заключённых договорах есть ссылка на установленный потолок цен.

Во всех остальных случаях поставки разрешены. Такие размытые формулировки позволяют российским экспортёрам говорить, что они выполняют Указ президента.

На самом деле, сейчас западный потолок цен приглашает российскую нефть даже в долларовую зону, потому что Brent дороже, и бизнес найдёт и здесь со временем лазейки — будет продавать по цене выше "потолка", а записывать её в контрактах с разбивкой по услугам. Со временем также найдутся страховщики и перевозчики, которые не будут придерживаться западных санкций.

Индия и Китай на плечах РФ завоюют рынок Европы

Бизнес не заставишь работать себе в убыток, а политическая воля меняется, о чём говорит случай с венесуэльской нефтью, которую США вернули на рынок, сняв санкции.

Когда РФ победит в прокси-войне с НАТО, то есть политическая воля и здесь изменится, на рынок ЕС на "энергетических плечах" РФ России буквально вползут Китай и Индия, которые тоже будут победителями. Мир будет другой и никогда уже не будет тем, чем был, когда в Брюсселе рисовали новые пакеты санкций и считали их действенными.

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